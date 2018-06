Vesta dama, piesa vestimentară care a devenit un must-have al sezonului

In fiecare zi avem alegeri greu de facut cand vine vorba de tinuta perfecta. Alege un orice model vesta dama pentru a rezolva aceastsa situatie rapid si facil. Fie ca vorbim de o zi obisnuita petrecuta la birou, fie ca vorbim despre un eveniment sau o vizita speciala. Asadar ajungem in punctul in care am ales pantofii perfecti, accesoriile perfecte, geanta perfecta, dar parca totusi lipseste ceva care sa ne defineasca tinuta si stilul. Si aici vine in ajutorul nostru, banala, dar salvatoarea vesta dama, care nu de putine ori ne scoate din impas.

Fie ca alegem sa o purtam la o tinuta office sau la un eveniment special, vesta dama poate deveni piesa de referinta in tinuta noastra. Pentru birou sau pentru intalnirile office putem opta sa ne completam tinuta cu o vesta sis a fim sigure ca rezultatul va fi unul de succes.



Vesta eleganta lunga CECILIA

O pereche de pantaloni chino sau pana impreuna cu o camasa unis sau florala, o cravata legata lejera si avem o tinuta office. Dar mai lipseste ceva care sa o faca tinuta office perfecta. Vesta dama: Simpla, neagra sau in carouri aceasta va definii tinuta aleasa si va obtine un efect neasteptat. Pentru ca nu te astepti ca o singura piesa sa poata completa atat de bine o tinuta incat sa iesi pe strada plina de incredere.

O zi lejera la plaja, poate fi minunata atata timp cat te simti bine in pielea ta. O rochie alba simpla, vaporoasa iti va crea cea mai relaxanta senzatie. Adoptand un stil lejer nu inseamna ca nu trebuie sa avem in continuare grija la tinutele noastre. Daca esti o femeie care e pasionata de fashion iti vei dori sa arati perfect in orice situatie. Astfel ca poti veni si aduga la aceasta tinuta lejera o vesta de jeans scurta pana in talie cu un cordon la spate de culoare uni sau cu efecte metalice. Astfel ca dupa ce te ridici de pe sezlong si mergi spre un bar sa te asezi la masa, tinuta ta va avea un efect scontat si de aceasta data.

Vesta lunga dama BIANCA

Poti arata lejer si relaxat, dar totodata in tendinte daca alegi sa ai in garderoba ta piese vestimentare menita sa scoata in evidenta orice tinuta aleasa. Astfel ca vesta dama s-a impus rapid si a devenit o piesa vestimentara must in dulapul oricareia dintre noi.

Pregatita de o petrecere inedita unde poate trebuie sa adopti un anume stil vestimentar pentru o tematica. Vesta te va salva din nou. Fie ca mergi la o petrecere house sau hip hop, vesta se poate integra cu usurinta in orice tinuta aleasa, menita sa completeze si sa creeze un stil unic.

Asortata alaturi de o pereche de jeansi boyfriend si un tricou alb, o vesta dama neagra simpla, scurta se poate dovedi accesoriul de completare perfect. Alege sa fii perfecta prin piese simple si de efect care nu doar ca te vor scoate din anonimat, dar care iti vor defini si stilul propriu.



Vesta lunga eleganta MEGAN

Sa iti compui tinuta perfecta nu a fost nicicand mai simplu, daca din garderoba ta nu lipseste vesta. Aceasta poate deveni chiar piesa ta de referinta care sa iti defineasca stilul. Pentru ca acum avem la dispozitie o multitudine de modele, culori si stiluri menite sa multumeasca pe fiecare dintre voi.

Sfatul nostru atunci cand iti alegi o vesta dama este sa optezi pentru piese simple sau unice care pot fi usor accesorizate permitandu-ti sa te joci cu texturi si culori. Fiecarei tinute sau piese vestimentare accesorizeaza-i propriul stil si cu siguranta toate tinutele tale vor fi de success.

Astfel ca va sfatuim ca din garderoba dumenavostra sa nu lipseasca aceasta piesa vestimentara ,,vesta dama’’. Fie ca alegi o piesa unica sau una simpla care sa poata fi abordata in mai multe tinute, este necesar sa o ai in dulapul tau pentru zilele in care nici o tinuta nu te multumeste.

