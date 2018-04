Veste bună pentru mame înainte de Paşte. Au fost virate indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi stimulentele de inserţie

"Plățile care se află în sarcina Autorității Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (alocații pentru copii, indemnizații de creștere a copilului, stimulent de reinserție, prestații pentru handicap și altele) din coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale au fost devansate doar pentru cazurile în care, de regulă, se plăteau în perioada 6 – 9 aprilie (zile libere), urmând ca plata celorlalte să se facă la termenul obișnuit", potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii.

Joi este ultima zi lucrătoare înaintea Sărbătorilor Pascale, după ce Vinerea Mare a devenit zi liberă. Conform Ordinului ministrului Finanţelor 35 de instituţii ale statului vor plăti în data de 5 aprilie salariile aferente lunii martie 2018. Sindicaliștii din Educatie spun că angajații pe care îi reprezintă nu vor primi banii în avans, pentru că ministrul Educaţiei nu a cerut acest lucru.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că deși a fost asigurat cadrul legal, mulți nu și-au manifestat interesul.

Lista instituţiilor publice care vor plăti salariile în data de 5 aprilie 2018, înainte de Paste.

Premierul Viorica Dancila a anunţat marţi, la Parlament, că salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, insa pensiile nu vor intra pana de Paste, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va încasa următoarea pensie.

"Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie", a anunţat premierul Viorica Dăncilă.