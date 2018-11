Veste bună pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate într-un an

Conform celui mai recent comunicat nr. 165/18, din data de 6 noiembrie 2018, cu privire la hotararile in cauzele C-619/16 si C-684/16 ale Curtii Europene de de Justitie s-a decis ca zilele de concediu neefectuate de angajat sa fie platite de angajator. “Prin hotararile pronuntate astazi, Curtea de Justitie declara ca dreptul Uniunii se opune ca un lucrator sa isi piarda in mod automat zilele de concediu anual platit la care avea dreptul in temeiul dreptului Uniunii precum si, in mod corelativ, dreptul la o indemnizatie financiara in temeiul acestui concediu neefectuat, doar pentru faptul ca nu a solicitat concediu inaintea incetarii raportului de munca (sau in perioada de referinta)”, scrie in cel mai recent comunicat de la CJUE.

“Aceste drepturi nu se pot stinge decat daca lucratorului i s-a oferit efectiv posibilitatea de catre angajator, in special printr-o informare corespunzatoare din partea acestuia din urma, de a efectua zilele de concediu in cauza in timp util, aspect care trebuie dovedit de angajator.”

Aceasta decizie se pune in aplicare in Romania numai la incetarea contractului individual de munca.

Cum se calculeaza suma si cand se plateste salariatilor. Atunci cand este vorba de compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate, calcularea sumei datorate salariatului se face la fel ca in cazul indemnizatiei de concediu. “Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale (…) (salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent – n. red.) din ultimele trei luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu”, este explicat in Codul muncii.

Asa cum subliniaza Mihai Anghel indemnizatia trebuie sa fie cel putin la acelasi nivel cu drepturile salariale cuvenite in perioada concediului: “Indemnizatia de concediu nu va putea fi mai mica decat valoarea salariului de baza si a sporurilor permanente din luna efectuarii concediului, calculata proportional cu perioada concediului de odihna”. In ceea ce priveste achitarea sumei datorate pentru zilele de concediu de odihna neefectuate inainte de incetarea contractului de munca, aceasta se face, de obicei, odata cu plata ultimului salariu. De exemplu, daca unui angajat i se achita salariul in data de 15 a fiecarei luni si contractul sau inceteaza in data de 31 august, acesta va primi ultimul salariu — precum si suma aferenta compensarii in bani a zilelor de concediu neefectuate — in data de 15 septembrie.

De retinut este ca, odata cu incasarea banilor pentru zilele de concediu neefectuate, salariatii trebuie sa primeasca de la angajatori o dovada a acestei plati.

“Dovada platii zilelor de concediu neefectuate se face in acelasi mod in care se face si dovada platii drepturilor de natura salariala, si anume extras de cont, chitanta, stat de plata, fluturasi de salariu etc. (…) In primul rand, angajatorul este obligat ca, la incetarea contractului de munca, sa compenseze in bani zilele de concediu neefectuat. In al doilea rand, angajatorul trebuie sa poata face dovada platii si, evident, sa transmita salariatului o astfel de dovada”, a punctat avocatul senior de la Tuca Zbarcea si Asociatii.

Angajatorii trebuie sa compenseze in bani si zilele de concediu ramase din alti ani

Zilele de concediu de odihna neefectuate aferente anilor anteriori trebuie, de asemenea, sa fie compensate in bani la incetarea contractului de munca.

"Conform articolului 146 alineatul 1 din Codul muncii, «concediul de odihna se efectueaza in fiecare an», iar potrivit articolului 146 alineatul 2 «(…) angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual». In opinia noastra, neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de a acorda salariatilor dreptul de a beneficia de concediul de odihna ramas neefectuat in urmatoarele 18 luni nu poate avea drept consecinta pierderea de catre salariati a zilelor de concediu neefectuate”, ne-a lamurit Mihai Anghel.

Totodata, acesta a subliniat ca pasivitatea salariatilor care nu cer intrarea in concediul de odihna nu poate fi in niciun caz interpretata ca o renuntare

: “Nici pasivitatea salariatilor respectivi (si anume faptul ca nu au formulat cereri de acordare a concediului) nu poate fi interpretata drept o «renuntare» la concediul neefectuat, intrucat o astfel de interpretare ar contraveni prevederilor Codului muncii conform carora angajatii nu pot renunta la drepturile recunoscute de lege nici macar printr-o conventie scrisa. Asadar, si zilele de concediu neefectuate ramase din anii anteriori ar trebui compensate in bani la incetarea raporturilor de munca”. Totusi, in situatia in care salariatii au zile de concediu neefectuate din anii anteriori, se mai pune si problema numarului efectiv de ani pentru care trebuie sa se acorde compensarea in bani. In legatura cu acest aspect, Raluca Dinica (foto stanga), director operational la Smartree Romania, ne-a explicat ca, potrivit unei opinii obtinute de la Inspectia Muncii, numarul de ani pentru care salariatii pot fi compensati pentru zilele de concediu neefectuate este limitat.