Veste bună pentru românii care vor să acceseze programul Casa verde

Prin acest program, 26.000 de gospodării vor putea beneficia de celule fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară încălzirii apei, iar până la 4.600 de euro din totalul investiţiei vor putea fi decontaţi din bugetul Administraţiei Fondului de Mediu.

''Există deja ghidul pregătit şi în jur de 15 octombrie el o să fie şi lansat, un proiect pe care l-am îmbunătăţit anul acesta, respectiv vechiul program Casa verde, cel care dădea posibilitatea persoanelor fizice şi juridice să poată să acceseze Fondul de mediu să-şi monteze panouri solare pentru încălzirea cu apă caldă. (...) Am prins în bugetul Administraţiei Fondului de Mediu, buget care este deja în dezbatere publică pe site-ul ministerului şi va fi aprobat în şedinţa din 20 august, 100 de milioane de euro pentru ca 26.000 de gospodării să poată să-şi monteze celule fotovoltaice cu putere de instalare de 3 KW şi finanţarea va fi de maxim 4.600 de euro. Asta înseamnă că vom avea 26.000 de producători de energie electrică (...). Ministerul Energiei a înaintat Parlamentului, care a şi adoptat, modificarea Legii energiei, în sensul în care fiecare dintre noi putem să devenim producători de energie electrică. Deci, panourile fotovoltaice vor avea dublă folosinţă: aceea ca în propria gospodărie să ne putem alimenta cu energie electrică şi să folosim pentru încălzirea apei, dar şi să fim un producător de energie electrică, pe care s-o dăm în circuitul naţional'', a explicat Gavrilescu.

Totodată, ministrul a spus că în acest an demarează, în parteneriat cu Ministerul Energiei, un program de montare de panouri fotovoltaice pentru nouă mii de locuinţe neelectrificate, cu finanţare din Fondul de mediu, iar persoanele fizice interesate pot accesa aceşti bani începând cu 15 octombrie.

''Pentru că suntem în An Centenar şi am constatat că sunt peste 9.000 de locuinţe care nu sunt legate la curent electric, împreună cu Ministerul Energiei, printr-un parteneriat, anul acesta vom demara programul multianual de montare de celule fotovoltaice pentru toate locuinţele care nu au curent electric, bineînţeles cu sumă integrală pentru achiziţionarea celulelor fotovoltaice (...). Am constatat astăzi că la Moldoviţa există astfel de două sute de unităţi locative care sunt în diverse colţuri din această comună şi nu au curent electric. Vor putea să acceseze persoanele fizice Fondul de mediu începând cu 15 octombrie. Voi ruga primarii care au astfel de situaţii să se implice direct şi să ajute cetăţenii să-şi depună documentele la Administraţia Fondului de Mediu'', a spus Gavrilescu.