Veste extraordinară pentru românii care vor locuinţă. Banca oferă credite mai mari, din 2019, dacă îndeplineşti câteva condiţii

Pradoxal, de la 1 ianuarie 2019, limitarea gradului de îndatorare nu îi va afecta pe românii care vor lua credite mai mari, scrie a1.ro. De exemplu, o familie cu doi copii, care ia acum un credit de 295.000 de lei va lua un credit mai mare cu 33.000 de lei. De ce? Pentru că BNR le lasă o portiţă băncilor. Şi anume: băncile comerciale nu vor mai scădea din venitul total toate chletuielile de subzistenţă pentru fiecare membru şi asta înseamnă că va rămâne un venit total mai mare şi implicit şi creditul va fi mai mare.

Citeşte şi Adrian Vasilescu (BNR): Limitarea creditării priveşte îndeosebi creditele mici

Limitarea gradului de indatorare loveste in creditele de consum, pe care aproape oricine le-ar fi putut lua pentru electrocasnice, electronice, etc. La creditele imobiliare nu prea e mare diferenta. A fost limitat si acolo gradul de indatorare la 40%, in momenul asta fiind, in medie, 50-55%.