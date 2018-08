VESTE ŞOC pentru şoferii din România! Tocmai a fost făcut ANUNŢUL OFICIAL

Rovinieta pentru toate categoriile de camioane va creste de la 4 la 12 euro pe zi sau de la 320 de euro pe an la 600 de euro pe an in cazul camioanelor usoare de pana la 7,5 tone.

"Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al Directivei, coroborat cu data publicarii Comunicarii, 18.02.2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat incepand cu data de 01 martie 2014 pentru toate vehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Prin Comunicarea publicata la 17.03.2016 in Jurnalul Oficial al UE, tariful a fost majorat la 13 euro/zi cu aplicare de la 01 aprilie 2016, tarif rectificat ulterior la data de 01.06.2016 prin Comunicarea publicata in JOUE, la 12 euro/zi. Astfel, tariful zilnic de 12 euro pentru vehiculele de transport marfa trebuia aplicat incepand cu 01 martie 2014, nefiind transpus nici in prezent", conform notei de fundamentare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru actualizarea tarifelor taxei de drum.

Potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta tariful lunar nu trebuie sa depaseasca 10% din tariful anual, tariful saptamanal nu ar trebui sa depaseasca 5 % din tariful anual, iar tariful zilnic nu ar trebui sa depaseasca 2% din tariful anual.

