Vestea momentului în învăţământul românesc! 200 de lei pentru părinţii care îşi trimit copiii la After School

"PNL va milita pentru introducerea la nivel national a doua proiecte. Unul de eliminare a risipei prin programul ”Cornul si laptele” si inlocuirea acestui program cu un pachet diversificat, sa se asigure o alimentaie sanatoasa copiilor in scoala si in felul acesta sa creasca integrarea copiilor in sistemul de edicatie.



Si doi - asigurarea unui voucher educational pentru «Scoala dupa scoala» intr-un mod gratuit pentru Romania, in felul acesta stimulandu-se integrarea in sistemul de educatie si oferirea de educatie copiilor dupa orele de curs", a declarat Raluca Turcan.