Viaţa amoroasă secretă a zodiilor: cine va avea parte de aventuri, cine de romantism, cine se va plictisi în dormitor

BERBEC

Cheia comportamentului sau este impulsivitatea. Daca se intampina rezistenta, in fanteziile lui intime se incapataneaza. Reactioneaza intolerant. Sa nu incerci sa-l duci de nas. Ce-i promiti trebuie sa respecti. Cine nu vrea sa se culce cu el, mai bine sa ramana acasa, in fata televizorului. Cu el te poti juca si cine nu este dispus sa participe la jocurile despre care a citit numai in carti, sa ramana, la fel, acasa sa tricoteze. Femeia care vrea sa-i trezeasca instinctele animalice, trebuie sa aiba fantezie nelimitata. Nu-l intereseaza urmarile, daca vrea sa obtina o femeie, o ia. Cine se incurca cu acest barbat, nu are nevoie sa-si uite pilulele anti-baby. Probabil ca are si el un prezervativ, dar nu este sigur ca il va folosi. Este de asteptat ca va prelua el conducerea. Asculta sfaturile celorlalti dar le aplica dupa propriul sau gust. Trebuie sa te astepti mereu la treburi neasteptate din partea lui. Animalicul sau, neinfranatul din el se desfasoara cu placere in tot ce este socant si nepermis. Din punct de vedere spiritual raman mereu tineri. Pozitia lor trebuie sa fie cea dominanta.

TAUR

Ii place sa faca dragoste. Pare stupid, cui nu-i place? Dar exista oameni care practica actul intim doar pentru a scapa de anumite tensiuni, sa faca pe grozavii sau pentru alte motive de genul acesta. El savureaza si din multe privinte este amantul ideal. Este sensibil, si intelege sentimentele partenerei sale. Este omul care ia startul singur. La barbatul taur intmitatea se trezeste de timpuriu si doreste sa traiasca senzual cat mai intens. … Orice femeie este interesanta pentru el. Deoarece are o fire practica, gaseste moduri pentru a satisface o femeie. Uvertura este bine studiata. Sa faca spontan dragoste nu exista, trebuie studiat momentul, o face incet, fara 1, 2, 3, gata multumesc, a fost frumos. Nu are prea multa fantezie in dragoste deci nu trebuie condus in anumite capitole ale iubirii. El se multumeste cu ceva practic, verificat si nu va dezamagi. Unii oameni cred ca acest om este in amor cam simplu, dar ii place un lucru direct, fara complicatii. Si de multe ori un barbat taur topeste si un iceberg pentru ca are ceva in plus fata de altii: „rezistenta”. Ceea ce ii lipseste in fantezie egaleaza cu rezistenta.

GEMENI

Nu-si pierde niciodata suflul, dar nu devine obositor si sentimental. Poate juca, cand vrea, dublul rol: spectator si participant. Stie sa aduca femeia in orice stare. Stie precis cum sa declanseze anumite reactii. Are ceea ce psihologii numesc „aperceptie”. Isi va satisface curiozitatea dar in timpul actului intim isi va studia reactia. … Nu suporta intunericul, are nevoie de lumina si oglinzi pentru a se putea studia. Ii plac filmele pornografice. Se excita greu si de aceea prefera jocurile preambulului. Actul in sine este scurt si salbatic. Mediul in care iubeste nu conteaza.

RAC

Are nevoie continua de incurajare. Daca are acest lucru este un minunat amant. Ii place rolul de invatator iar o femeie face bine daca lasa sa creada ca el este acela care da lectii in viata intima. O va introduce pas cu pas, ii va explica totul, de ce si ce trebuie sa faca. Sa nu-l intrerupi spunandu-i ca stii aceste lucruri, le-ai practicat deja, caci s-ar retrage imediat, ar visa poate aceste lucruri minunate, pe care le-ar fi putut trai in doi. Este si rabdator si pasionat si ar fi foarte greu de a gasi o combinatie atat de buna. …

LEU

Are nevoie de femei ca de hrana sau de apa. Se pregateste de o noua relatie de parca ar fi o drama eroica. O traire de neuitat, o ocazie de a-si dovedi maiestria. Este o personalitate intima puternica. Trece impetuos peste conventii si reguli. Femeia care incepe o relatie cu el trebuie sa dea tot ceea ce a promis. El are parerea ca femeia trebuie sa fie gata pentru el in orice clipa, caci el este gata oricand. Pe de alta parte, acest barbat cu o asemenea siguranta de sine poaate fi inebunit daca intampina secrete sau retineri. Are impresia ca majoritatea femeilor sunt obsedate de gandul de a-i intra in gratii, incat abia se pot stapani. Cea care il va face sa simta ca trebuie sa se straduiasca pentru a o obtine il va cuceri.

FECIOARA

Nu va porni niciodata in cautarea unei fete. Partenera este aceea care trebuie sa faca primul pas, caci el este prea timid pentru a face inceputul. La intalnire e bine sa fie punctuala. Alte caracteristici pe care le admira: tact, tinuta, comportament studiat. Nu trebuie sa ne facem griji ca mana lui va aluneca pe sub masa spre genunchii femeilor sau ca va fi dragastos in societate. Nu este genul sau. Cu el nu se ajunge la desfasurari vulgare. Preambul lui este studiat si metodic fiind un bun cunoscator a anatomiei feminine. Tehnica sa este mai mult estetica.

BALANTA

Femeia trebuie sa preia comanda dar nu trebuie sa uite ca el trebuie consultat in toate. Este foarte grijuliu ca ea sa ajunga la orgasm. Reactioneaza daca i se mangaie testiculele. Nu trebuie sa ne pierdem rabdarea, grabit el se va inhiba. Cu cat femeia este mai temperamentala cu atat mai grijulie trebuie sa fie. … El prefera preambulul prelungit, palpitant. Combinarea artei de a iubi cu linistea, garanteaza satisfacerea sa. Este un bun cunoscator al anatomiei femeii. Are o fantezie bogata si intuitii erotice perfecte. Are rezistenta, este incet dar constant. Savureaza dragostea numai atunci cand aceasta nu cade in banal si in obisnuit. Se pricepe la mangaieri. In timpul preambulului este rabdator. Actul intim este pentru el eveniment.

SCORPION

E vicios si senzual. Femeia se poate astepta in pat sa primeasca mai mult decat se credea sau dorea. Cunoaste bine anatomia femeii si are o fantezie nelimitata. Nu-i place pudoarea si nu cunoaste granite. Fiecare imprejurare va fi o culme. Nu are rafinament tehnic, doreste doar sa-si stisfaca vanitatea. Inainte de a se dezbraca complet, deja incepe. Dorinta aceasta este atat de mare incat femeia incepe sa geama inainte ca el sa inceapa. Sarutarile lui nu sunt fine, au o tandrete aspra, masculina. Uvertura nu cunoaste pudoare. Poti sa te astepti la semne si vanatai. el trebuie sa domine femeia complet. Daca ea rezista la dureri inseamna ca el domina. Iubeste mult cand ea a iesit din baie si se lipeste de el. O preseaza de perete si o satisface. in dormitor va continua caci pentru el este continuitate si partenera sa va trai cateva minuni.

SAGETATOR

Nu poti fi la fata pe care o iubesti, o iubesti pe cea la care esti – aceasta pare a fi deviza lui. Este ca o albina care zboara din floare in floare si soarbe nectarul fiecareia. Impotriva acestui lucru nu se poate lupta. Este indragostit de un vis idealist. Trebuie sa urmeze acest drum oriunde ar fi. Amorul pentru el nu este o intamplare puternica. il savureaza dar nu are impresia ca se cutremura pamantul. Cine iubeste zonele cu multe cutremure? Mai bine se plimba printr-o gradina linistita, plina de flori, si culege floarea care-i place. Excitanta pentru el este vanatoarea, uvertura, dar in momentul in care a reusit sa ademeneasca femei in dormitor, ar putea ca acestea sa ramana dezamagite.

CAPRICORN

Amorul este tot ce poate oferi mai bun. el crede caun om poate intelege pasiunea cu adevarat numai daca intelege pasiuneafizica. Actul intim este un act impulsiv, dar isi planifica si aceasta activitate ca si intreaga viata. Prefera femeile care simt ce dorestesi care nu-l silesc sa faca primul pas sau sa se straduie prea mult. Femeiatrebuie sa cunoasca trucurile care il excita si sa-i faca multe surprize. Este mandru de potenta sa intima si de capacitatea de a satisface o femeiefara sa se consume prea mult. Dragostea trebuie sa se desfasoare intr-unloc comod, cu multe perne, lumina difuza, muzica discreta si o bauturamai speciala. Iubeste dansul si ii place sa-si legene partenera in ritmulmuzicii.

VARSATOR

Femeia il intereseaza ca om si nu ca obiect intim. Ca spirit si ca suflet. Se apropie incet si plin de tact, savureaza uvertura mult timp inainte de a deveni activ. Putem banui in el pe adevaratul artist in ale dragostei daca n-ar lungi prea mult preliminariile. Trebuie stimulat din cand in cand si atunci se dovedeste plin de fantezie si cu mare rezistenta. Femeia care stie ce vrea, poate sa faca ce vrea cu el, dar numai cu tact si in mod seducator. Patul este pentru el un mod de joaca si va incerca cu placere toate pozitiile. Varsatorul este cel mai tolerant si liberal dintre toate semnele zodiacului, si deci nimic nu i se va parea iesit din comun.

PESTI

Preia comanda si devine nervos daca nu simte o reactie rapida. Nu supota contrazicerea dorintelor sale si se simte jignit daca simte o ezitare. Daca doreste o femeie vrea sa o aiba imediat. Inclina spre intalniri secrete si afaceri tainice deseori cu femei casatorite. Cum nu respecta nici un fel de prejudecata morala sau legala,prefera o partenera cu experienta care isi doreste amor. Ii place sa fie dezbracat incet si sa fie admirat, ii place actul intim in pozitie sezand ca sa poata urmari fata partenerei. Stapaneste bine arta preambulului. Barbatul peste este animat de dorinta de a-si transpune in practica toate fanteziile intime mai ales la sotia sa foarte dominatoare si care il supune la incercari nerezonabile, scrie femina.ro.