Viaţa bate filmul! Şi-a înscenat propria moarte ca să vadă câţi oameni vin la înmormântare. Ce s-a întâmplat la funeralii

Potrivit Dailymail.co.uk, femeia a avut si cativa complici, care au ajutat-o sa puna evenimentul la punct, sa ii faca rost de un sicriu, dar si sa o machieze corespunzator, astfel incat sa para asemenea celor trecuti in nefiinta.

"Cel mai greu a fost sa stau nemiscata, sa nu ma dau de gol de jos, insa cred ca totul a iesi bine la final (...)A venit toata lumea la inmormantare: socrul meu, soacra mea, sora mea, cumnata mea, cumnatul si prietenii mei. Toti au respectat momentul meu si s-au purtat ca si cum as fi moarta", a povestit femeia.

Cu toate astea, persoana care a plans cel mai tare la funeraliile ei a fost una din prietenle care a ajutat-o sa puna la punct acest plan. Coplesita de impactul vizual, femeia a izbucnit in hohote de plans.

„A fost din prima clipa cu mine. A plans foarte tare in timpul inmormantarii, chiar daca toata lumea stia de acest vis bizar al meu", a mai spus femeia.