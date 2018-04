Viaţa sexuală: Avantajele sexului de împăcare

In vreme ce unii oameni considera ca astfel de partide de amor nu sunt doar sanatoase, ci si mult mai intense datorita sentimentelor negative generate de conflict, altii le vad doar ca pe un comportament deviant.

Exista mai multe variante ale sexului de impacare incluse in viata sexuala a unui cuplu. In functie de preferintele fiecarui cuplu si de cat de confortabil se simt partenerii unele dintre scenarii sunt mai potrivite decat altele. Iata la ce trucuri puteti apela dupa ce ati avut un conflict:

Viata sexuala # 1: Nu ma atinge, sunt suparata!

Granita dintre furie si excitatie sexuala este una foarte mica. Iar pentru unele persoane agresiunea ca si frustrarea sexuala trebuie eliberata cumva. Si decat sa injuri si sa faci scandal nu este mai bine sa te elibereze de toate sentimentele negative printr-o partida de amor? Sotia ta ar putea ezita si nu te va lasa sa o atingi, ba chiar e posibil sa te loveasca. Daca o face intreab-o daca i-a placut. In cazul unui raspuns pozitiv indeamn-o sa repete gestul, daca acest lucru o satisface. Doar vrei ca sotia ta sa fie sa fie satisfacuta, nu? Daca te loveste din nou, reactioneaza ca un barbat puternic caruia nu-i pasa de aceste lovituri. Dupa care prinde-o in brate si incepe s-o saruti. Nu astepta ca furia ei sa treaca in totalitate, aceasta este cea mai buna componenta a unui sex de impacare. Si nimic nu este mai excitant decat o femeie furioasa.

Viata sexuala # 2: Cine este seful?

In functie de conflict, daca ai pornit tu cearta sau ea, poti prelua controlul asupra situatiei din punct de vedere sexual. De dragul argumentatiei, sa spunem ca ea este cea care a inceput cearta. Trebuie sa-i arati cine este seful in casa prin dominare sexuala.

