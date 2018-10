Viceprimarul Aurelian Bădulescu: Nu există tabere împotriva sau pentru primarul general

"Eu cred că astăzi aţi văzut că nu se confirmă toate aceste lucruri, nu există tabere împotriva primarului general sau tabere pentru primarul general, există un interes general", a afirmat Bădulescu, marţi, la sfârşitul şedinţei CGMB.



El a susţinut că există "unitate" la nivelul Consiliului General al Capitalei.



"Unitatea la nivelul Consiliului General există, însă semnalul de alarmă pe care trebuie să îl tragem este că aceşti doi consilieri generali, din păcate PSD, vă rog să vă uitaţi pe lista de vot, nu au votat bugetul municipiului Bucureşti, nu au votat ca mai departe să putem să plătim subvenţiile, or cred că abia acum lucrurile devin într-o altă notă şi trebuie privite şi a merge până acolo unde să se ceară excluderea. Să motivezi politic o funcţiune generală a unui oraş printr-un moft din punctul meu de vedere e cea mai mare nenorocire. Din păcate, aceşti doi consilieri din acest moment cred că trebuie să răspundă în faţa partidului şi a electoratului nostru, iar măsurile noastre - şi vom atrage atenţia, vom solicita primarului general - să fie acelea de a se lua cele mai drastice măsuri", a declarat Bădulescu.



Consilierul general Orlando Culea (PSD) a precizat, la începutul şedinţei CGMB, că primarul Capitalei nu mai are majoritate în Consiliu.



"În acest moment, primarul general nu mai are majoritatea. Sunt mai mulţi membri ai PSD care nu sunt mulţumiţi de activitatea primarului general nici pe linie de partid. (...) Consider că am făcut un pas înainte, am fost primul care am îndrăznit (...) să mă opun politicii pe care a dus-o primarul general la nivel de partid. (...) Comunicarea cu consilierii generali nu a existat, nu există, consilierii sunt consideraţi doar simpli votanţi şi atâta tot", a afirmat Culea.



El a susţinut că Gabriela Firea conduce "dictatorial" PSD Bucureşti.



"Suntem nemulţumiţi de activitatea primarului general, (...) ca lider al PSD Bucureşti (...) dumneaei înţelege să conducă PSD Bucureşti discreţionar şi dictatorial, a ajuns ca această organizaţie să nu mai aibă nici măcar sediu, de membri nu mai vorbesc, organizaţia de tineret, de femei nu mai există şi atunci normal că toată această activitate se răsfrânge şi asupra activităţii din cadrul PMB şi toate lucrurile acestea sunt decontate de partid şi de noi, consilierii, (...) proiectele edilitare - 90% dintre ele sunt făcute doar pentru imaginea unui singure persoane, a primarului general", a declarat Culea.



Consilierul general PSD a spus că a votat la şedinţa precedentă proiectul de rectificare bugetară. "La şedinţa trecută, deşi s-a spus că acel proiect nu a trecut din cauza noastră, a membrilor PSD care nu o mai susţinem pe doamna primar general, noi la şedinţa anterioară am votat acel proiect şi acum vom vedea ce modificări s-au făcut. (...) Le-am citit o parte dintre ele, urmează să citim şi pe restul, din câte am văzut sunt nişte modificări şi am înţeles că doamna primar în loc să aibă nişte discuţii în cadrul partidului le-a avut cu alte grupuri politice. În situaţia aceasta nu cred că noi vom susţine acest proiect", a precizat Culea, făcând referire la el şi la consilierul general Daniela Dragne.