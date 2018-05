Victor Ciutacu şi-a donat ziua de naştere: "Are cancer. Vrea întâi să se facă bine, după aia, fotbalist"

"Cei care mă cunosc știu foarte bine că ies rar și bine în față la acțiuni umanitare. Și că, de o bună bucată de vreme, mă abțin. Dar acum vă prezint excepția care confirmă regula.

Pe scurt, pe 15 mai e ziua mea. Pe care vreau să o fac cadou. Lui Sebastian, care are 11 ani, cancer, vrea întâi să se facă bine și, după aia, fotbalist.

Voi mă puteți ajuta în această acțiune. Dacă dați măcar doi bani pe mine și vreți să mă urați, donați-i banii ăia doi copilului. Da, îmi donez aniversarea! Pentru că vreau și pentru că pot. Vă las mai jos conturile, apreciez orice efort faceți și, dacă nu țineți neapărat la discreție, mi-ar plăcea să-mi și trimiteți, prin mesaje private, dovezi electronice ale efortului vostru umanitar. Pe discreția mea ulterioară puteți conta fără nici un fel de problemă.

Eu n-am nevoie de nimic. Am o familie, am o carieră, am prieteni puțini și buni, am ce pune pe masă. Sebastian are nevoie de o viață. Pe care i-o putem oferi împreună. La debutul ca fotbalist, va purta tricoul original al lui Mihai Neșu; semnat de el și făcut cadou de mine. Care-l așteaptă la mine în birou...", a scris Victor Ciutacu pe pagina lui de facebook.

Familia Cosmin şi Alina Duţă avea tot ce îşi putea dori cineva în viaţă: îşi construiseră o casă, aveau meserii respectabile, un trai decent şi liniştit şi un copil extraordinar. Totul până într-o zi de marţi, 13 februarie 2018, când lumea parcă s-a năruit în jurul lor. De ceva timp, Sebi avea o respiraţie mai greoaie pe timpul nopţii şi o voce mai răguşită. Cei doi părinţi au decis să meargă cu copilul la un control de rutină la Spitalul "Marie Curie". Acolo i s-a făcut un tomograf, iar rezultatele i-au înmărmurit pe părinţi:

"Medicul ne-a spus că are o tumoră de dimensiuni foarte mari la baza craniană şi că, la cum se prezintă lucrurile la prima vedere, ar mai avea de trăit în jur de două luni... Toate cuvintele din lume nu ar putea descrie ce am simţit eu ca mamă în acel moment. Sebi este singurul nostru copil. El este viaţa noastră, prin el respirăm!...", ne-a povestit profund emoţionată Alina Duţă, potrivit argesexpres.ro.