Victor Ponta, acuzaţii grave la trei ani de la tragedia din clubul Colectiv: "România nu a învăţat nimic"

Fostul premier Victor Ponta, care și-a prezentat demisia ca urmare a tragediei din Colectiv, vine cu acuzații grave.

"Suntem la 3 ani si stim si mai putine. Grav, am vazut declaratia doamnei ministru, suntem mai rau pregatiti de cum eram atunci. Asta este cel mi rau. Sunt tata, am copii care merg in club. Orice tara invata, noi nu am luat masuri, ne-am multumit sa plec eu. Cred ca sunt multe locatii unde se poate repeta si asta este cel mai rau", a spus Victor Ponta la România TV.

În urma incendiului din clubul Colectiv şi-au pierdut viaţa 64 de persoane, între care 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate, printre aceştia fiind fotografi, artişti, olimpici şi studenţi străini.

Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit în timpul unui concert susţinut în clubul Colectiv de trupa rock bucureşteană Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War".

