Victor Ponta, chemat în instanţă ca martor în dosarul lui Tăriceanu

La termenul de marţi al procesului, în sala de judecată s-a prezentat fostul parlamentar Şerban Mihăilescu, deşi el nu a fost citat în acest sens. Judecătorii au anunţat că el a fost pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă, după ce a dat declaraţii contradictorii în acest dosar, însă magistraţii i-au spus că, deocamdată, nu îl vor reaudia la acest termen.



În schimb, au fost audiaţi în calitate de martori Dan Andronic şi Dan Motreanu - vicepreşedinte PNL.



Dan Andronic a declarat în sala de judecată că îl cunoaşte pe Tăriceanu din anul 1992, însă a avut o relaţie mai apropiată cu acesta după 2007, deoarece soţiile lor erau prietene.



"Am lucrat cu Tăriceanu în calitate de consultant. Relaţia s-a încheiat după ce el nu a mai fost prim-ministru şi s-a întrerupt aproape total după ce Tăriceanu s-a despărţit de Ioana Valmar. Soţia mea a rămas prietenă cu ea. (...) Nu am avut o relaţie de prietenie cu Tăriceanu. Eram cunoştinţe, amici. Prietenia înseamnă altceva. Ne întâlneam într-un cerc de relaţii. De obicei, ne întâlneam la restaurant. Copiii soţiei mele mergeau la aceeaşi şcoală cu băiatul lui Tăriceanu. Nu erau copiii mei. Erau două fete ale soţiei dintr-o altă relaţie. (...) În anul 2009, am început să ofer consultanţă lui Traian Băsescu şi PDL, astfel încât am încheiat contractul cu PNL. După divorţul de Ioana Valmar, relaţia cu Tăriceanu pot spune că a îngheţat. Nu înseamnă că nu am mai vorbit după aceea şi la telefon, poate ne-am şi mai văzut la întâlniri", a spus Andronic.



El a adăugat că l-a cunoscut pe Marius Marcovici, consilierul lui Dorin Marian, fost şef al Cancelariei prim-ministrului în mandatul lui Tăriceanu, în timp ce era consultant pentru PSD în campania electorală din anul 2004.



"Marcovici făcea parte din staff-ul consultanţilor americani şi israelieni care se ocupa de PSD. După 2004, nu l-am mai văzut o lungă perioadă şi a reapărut după ce firma mea şi a lui Tal Silberstein a început să ofere consultanţă PNL. Ulterior, am aflat că Marcovici a devenit consilier al lui Dorin Marian la Cancelaria prim-ministrului şi l-am văzut şi la Palatul Victoria. Marcovici era de origine israeliană şi de multe ori era translator. Eu nu l-am recomandat pe Marcovici pentru a fi angajat la Guvern", a continuat Andronic.



Răspunzând unei întrebări, Andronic a recunoscut că l-a invitat pe Tăriceanu la nunta sa organizată la Monte Carlo şi l-a pus la aceeaşi masă cu Shimon Shevez, deoarece acesta din urmă avea conexiuni la nivel foarte înalt în SUA şi Israel.



Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.



Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/ îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.



Procurorii afirmă că Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.



Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie despre relaţia cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.