Victor Ponta, despre vizita lui Liviu Dragnea în Elveţia: Am crezut că tocmai astăzi îşi găseşte o vizită în Madagascar

"Eu am crezut că tocmai astăzi îşi găseşte o vizită în Madagascar, ca să fiu sincer. Probabil nu a reuşit să ia contactul cu parlamentul din Madagascar sau cu parlamentul din Costa Rica. Nu-i doresc domnului Dragnea nimic rău în ceea ce priveşte partea judiciară. După cum probabil vă amintiţi, când a fost dosarul cu Referendumul, eu am fost cel care m-am cerut ca martor, am mers, am spus ce cred atunci. Eu cred că bătălia politică nu trebuie dată cu dosare, dar în acelaşi timp mi-aş dori să înţeleagă că direcţia în care trebuie să meargă Parlamentul şi Guvernul, pe care le-a capturat aşa, cu grupul său de la Tel Drum, e o direcţie greşită şi că vom plăti toţi acest dezastru", a declarat Victor Ponta, citat de Agerpres.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, marţi, pentru 8 iunie, decizia în dosarul DGASPC Teleorman, în care preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Hotărârea a fost luată după ce o parte dintre inculpaţi au depus mai multe concluzii, instanţa dând un nou termen pentru a le putea studia.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, se află, în perioada 29 - 31 mai, împreună cu o delegaţie parlamentară, într-o vizită oficială la Berna, în Elveţia, la invitaţia preşedintelui Consiliului Naţional al Confederaţiei Elveţiene, Dominique de Buman.