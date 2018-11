Victor Ponta, după patru ani de mandat a lui Iohannis: Nu l-aş fi lăsat pe Dragnea să fie preşedintele Camerei Deputaţilor

"In urma cu exact 4 ani l-am sunat pe Dl. Iohannis, l-am felicitat si i-am urat sincer sa aiba succes in toate proiectele pe care le avea pentru Romania. Asa am considerat ca trebuie sa ne comportam intr-o tara democratica / cred si acum ca am procedat corect.



Le multumesc inca o data celor peste 5 milioane de romani care au avut incredere in mine si m-au votat/ iar fata de cei care nu m-au sprijinit atunci ci au fost alaturi de Dl Iohannis nu am absolut niciun resentiment - dimpotriva, am incercat in acesti ani sa inteleg cu ce am gresit si de ce i-am facut sa voteze impotriva mea ( si in multe puncte am reusit sa vad ce nu eram in stare sa vad atunci)!

Cu siguranta Romania este in 2018 intr-o situatie economica, sociala si politica mult mai rea decat in 2014 , pe un drum gresit din punct de vedere democratic si al dezvoltarii noastre - dar asta nu este doar vina Presedintelui ci , probabil, a noastra a tuturor.



Daca Dl Iohannis a confirmat sau nu asteptarile celor care l-au votat - asta cu siguranta nu sunt eu cel care poate sa aprecieze pentru ca sunt subiectiv . O pot face doar cei care l-au sustinut", scrie Ponta pe Facebook.

De asemenea, fostul premier spune care sunt cele trei lucruri pe care nu le-ar fi făcut din Palatul Cotroceni.



Daca pot insa sa imi permit sa fac putin haz de necaz / sunt 3 lucruri care cu siguranta NU s-ar fi intamplat daca in 2014 eram eu ales Presedinte :



1. Nu as fi desemnat-o pe Doamna Dancila Prim Ministru ( locul 9 lista de europarlmentari a fost deja mai mult decat suficient)

2. Nu l-as fi lasat pe Dl Liviu Dragnea sa fie Presedintele Camerei Deputatilor ( mi-a cerut in 2013 si 2014 aceasta pozitie si l-am refuzat de fiecare data cerindu-i sa sa ocupe de lucrurile la care se pricepe)

3. Nu as fi numit-o pe Doamna Andronescu din nou Ministru al Educatiei ( in Decembrie 2012 am rugat-o sa sprijine un ministru din alta generatie , pe Remus Pricopie, cu mai multa energie necesara unei reforma pentru viitor a Sistemului



Orice altceva insa , cum ar fi fost “daca” nu stiu si nu va pot raspunde / daca aveti insa dvs opinii pe acesta tema va rog sa le postati", conchide Ponta.