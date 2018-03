Victor Ponta îl atacă pe Liviu Dragnea după congres: Tot ceea ce a reprezentat PSD a fost şters. Şi-au fraudat votul

"De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului )

- ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european" (adica valorile pe care PSD a incercat sa construiasca cel putin din 2001)

- ieri a fost primul Congres al unui Partid politic in care opozantii nu au avut voie nici macar sa ia cuvantul ( chiar si la PCR in 1981 Constantin Pirvulescu a putut sa ia cuvantul la Congres si sa spuna ca "Ceausescu pune pe primul plan interesul lui personal in dauna Partidului..... si ca Congresul nu se ocupa de probleme tarii ci de glorificarea personala a lui Ceausescu" - parca suna la fel ca la Dragnea nu?!?).

- ieri PSD si-a fraudat fara rusine votul la propriul Congres ( tocmai pentru ca in 2005 si 2010 alegerile corecte au dus la schimbarea liderului) - nu vor mai exista la PSD in mandatul Dragnea alegeri interne

- ieri Viorica Dancila s-a asezat si guvernamental si politic pe functiile ocupate de Adrian Nastase avand ca singur merit obedienta fata de Liviu Dragnea - e greu sa spui ca asta reprezinta un progres

- ieri au avut loc scene aberante care au fost sanctionate si se analistii traditional favorabili PSD dar uluiti de situatia actuala

- ieri PSD a devenit oficial PDL cu un lider chiar mai mincinos si mai paranoic decat Traian Basescu (desi toti credeam ca asa ceva nu va mai fi posibil in Romania)!

- ieri ultimi lideri cu vechime si anvergura in PSD care au mai avut curajul sa deschida gura : Ecaterina Andronescu si Nicu Banicioiu au fost umiliti de niste pedisti care au confiscat PSD si il duc la pierzanie

- din acest motiv am datoria sa construiesc o alternativa politica pentru toti oamenii de centru stanga, social democrati europeni, care nu pot fi cumparati sau santajati de Grupul Infractional de la Teleorman care a confiscat PSD, Guvernul, Parlamentul si se pregatesc sa confiste toata Romania! Sper ca alaturi de mine si #ProRomania sa vina alegatorii si simpatizantii onesti care simt ca trebuie facut ceva!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Viorica Dăncilă este noul preşedinte executiv al PSD, iar Marian Neacşu îşi păstrează funcţia de secretar general, potrivit România TV. Deşi anunţase zilele trecute că nu va cere un vot de încredere la Congresul partidului, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbală a şefiei sale, care a fost urmată de aplauzele zgomotoase ale delegaţilor. Congresul PSD nu a fost lipsit de tensiuni. Ecaterina Andronescu şi Nicolae Bănicioiu s-au retras din cursa pentru funcţia de preşedinte executiv, nemulţumiţi fiind de faptul că nu au fost lăsaţi să-şi susţină discursurile în faţa delegaţilor prezenţi în sală înainte de începerea votului.

Noua conducere a PSD şi lista completă a vicepreşedinţilor:

Preşedinte executiv: Viorica Dăncilă

Secretar general: Marian Neacşu

Vicepreşedinţi:

Gabriela Firea şi Robert Negoiţă (regiunea Bucureşti-Ilfov)

Carmen Dan şi Adrian Ţuţuianu (regiunea Muntenia)

Doina Fedorovici şi Gabriel Vlase (regiunea Nord -Est)

Doina Pană şi Gabriel Zetea (regiunea Nord-Vest)

Roxana Mînzatu şi Bogdan Trif (regiunea Centru)

Mirela Furtună şi Marian Oprişan (regiunea Sud-Est)

Lia Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu (regiunea Sud-Vest)

Natalia Intotero şi Mihai Fifor (regiunea Vest).