Victor Ponta: PRO România va avea un guvern din umbră care va monitoriza activitatea Executivului

"După congresul din 21 octombrie al PRO România, astăzi avem prima întrunire a Delegaţiei Naţionale, însemnând toţi reprezentanţii noştri în teritoriu şi coordonatorii de departamente, în aşa fel încât să începem munca în mod serios. Şi, să facem ceea ce, din păcate, nu mai face alt partid în acest moment în România, nici PSD la guvernare, nici PNL în Opoziţie, şi anume să organizăm o muncă a departamentelor, a domeniilor de activitate, să numim responsabili şi avem o listă de 18 coordonatori ai domeniilor care sunt şi vicepreşedinţi ai PRO România. E ca un fel de guvern din umbră care are obligaţia să monitorizeze ceea de fac miniştri actuali sau ceea ce nu fac. Să vină cu critici bazate pe elemente concrete şi cu proiecte alternative", a afirmat Victor Ponta, marţi, într-o conferinţă de presă.



Preşedintele PRO România a explicat că mulţi dintre cei care urmează să coordoneze cele 18 domenii de activitate sunt foşti miniştri în Guvernul pe care l-a condus, iar alţii au lucrat sau lucrează în Parlament în comisiile de specialitate.



"Este un tip de expertiză şi de proiecte de care e foarte mare nevoie. Altfel, toată ziua o să stăm să vorbim despre valize, despre excluderi, despre scandaluri, stat paralel, protocoale şi, de fapt, problema principală a României este lipsa de proiecte guvernare, lipsa de atenţie pentru ceea ce înseamnă într-adevăr partea importantă, sănătate, educaţie, agricultură, locuri de muncă, dezvoltare economică, infrastructură. Şi, în şedinţa de azi acesta este principalul obiectiv, de a-i alege, a-i desemna şi a-i responsabiliza, practic, pe cei care sunt şefi coordonatori de domenii", a menţionat Ponta, potrivit Agerpres.



Preşedintele PRO România a precizat că pe ordinea de zi a şedinţei Delegaţiei Naţionale se găseşte şi partea de organizare locală.



"Ştim foarte bine că nu există politică de succes eficientă, dacă nu ai şi structuri locale. Şi, din acest motiv, desigur, nu e partea cea mai frumoasă a vieţii politice, dar e o parte necesară, partea de organizare, structură locală, azi îl desemnăm oficial pe Alin Văcaru ca secretar general, echipa de secretariat şi coordonatorii judeţeni care au partea aceea atât de importantă, mai puţin vizibilă care ţine de organizare", a declarat Ponta.



Preşedintele PRO România a spus că în cadrul reuniunii vor fi discutate şi teme considerate importante care nu sunt suficient dezbătute, fiind acoperite de scandaluri.



"Mă refer la situaţia absorbţiei fondurilor europene. Mesajele date de comisarul european, doamna Creţu, au fost deturnate tot într-o chestiune, aşa, de bălăcăreală. Doamna Creţu ne-a spus ceva ce trebuie să ne intereseze pe toţi, că la Bruxelles sunt 20 de miliarde de euro pe care România nu îi ia, nu-i foloseşte, din motive care ţin ori de incompetenţă ori de corupţie, pentru că banii europeni nu poţi să-i furi, sau dacă-i furi, cum aţi văzut şi în cazul de la Tel Drum, mai devreme sau mai târziu trebuie să plăteşti pentru asta", a afirmat Ponta.



El a anunţat că până pe 15 noiembrie reprezentanţii PRO România vor face o prezentare legată de "abandonarea, practic, a proiectului celor trei spitale regionale".



"Practic, vă traduc eu ce a spus Guvernul Dăncilă săptămâna trecută, că să nu se mai facă din actualul exerciţiu financiar, să se facă 2021-2027. Să mai trăim până-n 2027, important e că se puteau face azi şi nu se fac. Şi dacă tot am comemorat cu toţii trei ani de la tragedia de la Colectiv, dincolo de dispute politice şi responsabilităţi individuale cred că principala responsabilitate a României era să-şi pregătească un sistem sanitar mai bine adaptat la ce înseamnă provocări. Şi, exact când avem nevoie mai mare, noi abandonăm şi pierdem bani europeni care erau destinaţi celor trei spitale regionale", a spus Ponta.



Liderul PRO România a menţionat că, totodată, va fi făcută o prezentare legată de un proiect pentru care s-a luptat foarte mult ca premier, cel al autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş, despre care a aflat, deocamdată "neoficial", că "este abandonată de Guvernul actual".



El a menţionat, de asemenea, că un alt proiect care va fi supus atenţiei publice este cel legat de Fondul Suveran de Investiţii.



"Nu în ultimul rând, ne-am luptat în Parlament, noi trei am votat şi toţi parlamentarii PRO România împotriva adoptării legii privind Fondul Suveran de Investiţii. Curtea Constituţională ne-a dat dreptate (...). Pe înţelesul tuturor, este ultima mare privatizare din România, în sensul în care ce a mai rămas la statul român de pe vremea dinainte de '89, din Hidroelectrica, din Transgaz, din Romgaz, din aeroportul Otopeni, din TAROM, vor fi privatizate pe 0 lei în mâna a 9 oameni pe care-i va numi Guvernul pe timp de 9 ani şi care vor gestiona în mod privat, ca o companie a lor, tot ceea ce poporul român a mai reuşit să salveze după 28 de ani de tranziţie. Cu siguranţă, în istoria României va fi cea mai mare delapidare din bani publici, valoarea de piaţă a companiilor care trec la Fondul Suveran depăşeşte 15 miliarde de euro", a mai spus Ponta.