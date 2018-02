VIITORUL - ASTRA 1-1: Emoţii pentru Hagi, ar putea rata play-off-ul. REZULTATE, PROGRAM ŞI CLASAMENT LIGA 1

VIITORUL - ASTRA 1-1. Pentru FC Viitorul a marcat Chiţu, în minutul 45, iar pentru Astra a punctat Matei, în minutul 10, din penalti. Acest rezultat, coroborat cu o eventuală victorie a lui Dinamo cu CSU Craiova duminică, ar urca formația lui Miriuță pe loc de play-off.

Viitorul ocupă locul 5, cu 35 de puncte, în timp ce Astra e la trei lungimi peste. Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seară, că FC Viitorul ar fi meritat să câştige meciul cu Astra Giurgiu. "Meritam să câştigăm, important e că am produs fotbal, că am încercat să facem un joc bun. Ianis are nevoie de multe meciuri, a ajutat echipa, a avut momentele lui, dar se vede că nu are minunte, nu are meciuri, dar va juca şi mai bine. A tras echipa după el, a creat faze. Sperăm să câştigăm cele trei meciuri şi să ajungem în play-off", a declarat Hagi la Digisport.Formaţia FC Viitorul a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, vineri, pe teren propriu, în compania echipei Astra Giurgiu, în etapa a XXIII-a a Ligii I.

Tehnicianul formaţiei Astra Giurgiu, Edward Iordănescu, a declarat, vineri seară, că jucătorii săi se aşteptau la un meci foarte greu cu FC Viitorul, despre care spune că este o "fabrică de jucători".

"Am întâlnit campioana României, este o fabrică de jucători, ne aşteptam la un meci foarte greu. A fost un joc greu, important, nu a fost uşor de gestionat. Mă bucur că Matei a debutat cu gol, că echipa nu a cedat şi a luptat", a declarat Iordănescu la Digisport.

Celelalte meciuri ale etapei a 23-a:

2 februarie

Sepsi - ACS Poli 1-0

3 februarie

18:00 Voluntari - Poli Iași

20:45 Gaz Metan - FCSB

4 februarie

18:00 Botoșani - Juventus

20:45 Dinamo - CSU Craiova

5 februarie

20:45 CFR - Chiajna





Cum s-a marcat:

1-1: Chiţu egalează în ultimul minut al primei reprize.

0-1: A marcat: Fl. Matei 10, din penalty.

ECHIPELE:

Viitorul (4-3-3): Cojocaru - Căpușă, Țîru, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicâldău, C. Băluță, Vână - Chițu, Ianis Hagi, Lima Duarte

Antrenor: G. Hagi

Rezerve: Tordai, Mladen, De Nooijer, Mățan, Voduț, Ciobanu, Drăguș

Astra (4-2-3-1): Iliev - Belu-Iordache, Bejan, Poczak, Al. Stan - Mrzljak, Dandea - L. Buș, Fl. Matei, Balaure - Urko Vera

Antrenor: E. Iordănescu

Rezerve: Lazar, Biceanu, Radunovic, Butean, Erico, Chipirliu, Romario Moise





”Putem să zicem că s-a echilibrat diferența între noi și ei, nu cred că e o echipă la fel de puternică cum a demonstrat-o în tur. Cred că e o echipă bună, puternică, iar noi mergem să câștigăm. Ne dorim să câștigăm, victoria va fi extraordinară pentru noi. Bineînțeles că va fi în continuare o luptă pentru cele patru meciuri cine va intra în play-off”, a fost de părere Gheorghe Hagi, manageril tehnic de la FC Viitorul.

Ambele echipe au pierdut jucători importanți în iarnă - Țucudean și Alex Ioniță sunt acum coechipieri la CFR Cluj. Viitorul și-a recuperat însă căpitanul.

”Da, Ianis e căpitan, îl susținem, ne bucurăm că s-a întors și sperăm să facem o treabă cât mai bună împreună”, a spus Bogdan Ţîru, complet chiar de căpitanul echipei: ”am revenit să îmi ajut colegii și ei să mă ajute pe mine. Vrem să jucăm cât mai bine și vom vedea unde vom fi. Prima oară sunt meciurile astea patru, care sunt cele mai importante și vom vedea după aceea”.

