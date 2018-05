Viitorul cedează trei jucători la tineret, înainte de meciul cu CFR Cluj şi transmite: "FCSB să-şi vadă de meciul ei!"

Cristian Bivolaru a mai spus că trei jucători din lotul de seniori al FC Viitorul ar putea fi cedaţi la echipa under 19, care dispută un meci important în semifinalele campioantului de juniori, tot cu CFR Cluj.

Întrebat la Pro X dacă le transmite steliştilor să se bazeze pe Viitorul în lupta pentru titlu, Bivolaru a răspuns: "Să-şi vadă de meciul lor, noi ne vedem de meciul nostru şi vedem ce iese. Asta cu bazatul este foarte relativă în fotbal. Am auzit consideraţiile astea aseară (n.r. - că locul 3 în Liga I asigură prezenţa în manşa a doua preliminară a Ligii Europa). Sigur, e important să joci cât mai târziu, în iulie, altfel primul tur înseamnă să începi cu cupele europene înainte de a începe campionatul, dar asta e. Primul obiectiv este să ne calificăm pentru Cupa UEFA, asta înseamnă să terminăm matematic înaintea Astrei. Pe urmă mai există şi celelalte, inclusiv marea dorinţă de a ieşi campioni cu juniorii, cu cei mari şi cu cei mici, campioni la juniori sub 19 ani înseamnă prezenţa lor în competiţia europeană Youth League, aşa cum am fost anul trecut.

Repet, obiectivul nostru este să ne prezentăm cât mai bine (n.r. - la U19), în campionat am câştigat meciul tur cu CFR Cluj, ca o ironie a sorţii, iar sâmbătă jucăm meciul retur la Cluj, cu o zi înainte de meciul echipelor de seniori joacă şi juniorii pentru calificarea în finala campionatului. E important de ştiut lucrul acesta, pentru că noi avem trei jucători care sunt în lotul echipei mari, pe Băluţă, Măţan şi Drăguş, care fac parte din grupa de vârstă sub 19 ani şi care probabil vor întregi lotul cel puţin pentru finala campionatului, dacă ne vom califica, dacă nu vor juca şi în semifinala de sâmbătă".

Citeşte şi Meme Stoica, despre finalul de campionat: Să fim al doilea an consecutiv perdanţii de serviciu?

Gigi Becali a declarat, luni, că şansele la titlu au devenit 50 la 40 la sută pentru CFR Cluj, după victoria echipei FCSB în meciul cu CSU Craiova. Becali a afirmat că are mare încredere în Viitorul că nu va pierde la Cluj, meciul cu CFR

"Am mare încredere în Viitorul, pentru că Viitorul are două obiective. Unul, material, 200.000 în plus pentru locul 3, pentru că acum sunt pe locul 3 şi rămân pe locul 3 dacă câştigă meciul. Mai are unul mai important, sportiv. Ei nu mai joacă turul 1, de pe locul trei joacă direct turul 2 în Europa League. Eu zic că e un mare interes pentru Viitorul, acum. Acum s-a sucit, presiunea e pe ei (n.r. - CFR Cluj), că sunt pe primul loc. Noi trebuie să ne jucăm meciul nostru, iar presiunea mare este a CFR-ul. Iar Viitorul are jucători foarte iuţi, rapizi, care pot câştiga meciul ăsta.

Având în vedere importanţa, pot să spun 50-50 acum. Pentru că eu zic că noi, în situaţia în care câştigăm acasă - că noi câştigăm acasă cu Astra Giurgiu. că nu mai au nimic de jucat ei - şi dacă luăm în calcul că meciul pleacă de la 0-0 între Constanţa şi CFR, e deja 50-50 la sută şansă. Că eu nu concep că nu câştigăm meciul cu Astra Giurgiu de acasă. Uite că de la minune, de la 5 la sută, s-a ajuns...", a declarat Gigi Becali.

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, titlul de campioană se va decide în ultima etapă, între CFR Cluj, echipa de pe primul loc, şi FCSB, formaţia de pe poziţia secundă, diferenţa fiind de un punct. Pintilii, aflat pe banca de rezerve, şi Junior Morais, ambii de la FCSB, au fost eliminaţi.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Teixeira, în minutul 86, după o fază creată de Florin Tănase.

În urma acestui rezultat şi cu o etapă înainte de final, clasamentul play-off-ului Ligii I este următorul:

1. CFR Cluj - 47;

2. FCSB - 46 de puncte;

3. FC Viitorul - 35;

4. CSU Craiova - 35;

5. Astra - 33;

6. CSM Poli Iaşi - 24.

Programul ultimei etapei a play-off-ului este următorul:

Vineri, 18 mai

Ora 20.45 CSM Poli Iaşi – CS U Craiova

Duminică, 20 mai

Ora 20.45 FCSB – Astra Giurgiu

Ora 20.45 CFR – FC Viitorul.