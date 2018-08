VIITORUL - GAZ METAN MEDIAŞ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Cu o singură victorie din patru etape, Viitorul speră să iasă din criză în partida de acasă cu Gaz Metan, revelaţia startului din Liga 1.

ECHIPELE PROBABILE

Viitorul: Cojocaru - Lima, Țîru, Mladen, De Nooijer - Ciobanu, Băluță, Vână - I. Hagi, Drăguș, Mățan.

Gaz Metan: Batista - Crețu, M. Constantin, Diallo, Bușu - Olaru, Fofana, Chamed, Cristea, Ely Fernandes - Carlos Fortes.

Arbitri: Adrian Cojocaru - Daniel Mitruţi şi Alexandru Vodă.

"Mereu am început campionatul foarte greu, cu înfrângeri, multe egaluri, acum ar fi cazul să strângem o serie de victorii şi să ne uităm de sus în jos în clasament", a declarat Alexandru Măţan.

Carlos Fortes este principalul pericol pentru trupa lui Hagi - a marcat în primele trei runde, iar cu FCSB a avut ghinion: a nimerit bara.

"Nu mă sperie niciun jucător, a marcat de câteva ori în acest început de campionat. E un jucător ca toţi ceilalţi, nu ne gândim doar la el, ne gândim la toată echipa", a spus Tudor Băluţă.

De partea cealaltă, "Regele" are toată încrederea în Drăguş, atacantul care a înscris şi în Europa, şi în campionat, la succesul în faţa celor de la Voluntari.

"Eu am învăţat un lucru de la Cruyff, acela că prima pagină de ziar o face jucătorul", a afirmat şi Gheorghe Hagi.

– Prima partidă a avut loc pe 20 august 2012, Viitorul – Gaz Metan 0-1. Oaspeţii au înscris în minutul 88 prin Victoraş Astafei, după ce în prima repriză Florin Dan a ratat un penalty. Acesta a fost singurul succes izbutit de sibieni din postura de vizitatori.

– Cele mai multe goluri: 8 martie 2013, Gaz Metan – Viitorul 4-1 (marcatori Bawab – dublă, Llullaku – dublă, respectiv Chiţu). Pe băncile tehnice s-au aflat Gigi Mulţescu, respectiv Cătălin Anghel.

– Un singur meci s-a încheiat fără gol, pe 18 august 2013, cu Viitorul gazdă.

– Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 9 martie 2014, Gaz Metan – Viitorul 4-0 (Ciprian Petre, Alexandru Munteanu, Bogdan Ţîru – autogol, Bawab).

– Întâia victorie din contul dobrogenilor: 8 aprilie 2015, Viitorul – Gaz Metan 1-0 (marcator Bonila, din pasa lui Florin Tănase).

– Ultimul succes izbutit de medieşeni: 7 august 2016, Gaz Metan – Viitorul 2-1.

– Ultima partidă disputată la Ovidiu: 17 iulie 2017, Viitorul – Gaz Metan 3-0.

– Cea mai recentă confruntare directă: 14 octombrie 2017, Gaz Metan – Viitorul 0-1 (gol înscris de Ţucudean, assist Eric de Oliveira).

Mihai Teja vs Viitorul în Liga 1: două jocuri – o victorie – o înfrângere (2013-2014, U Cluj – Viitorul 3-1; 2013-2014, Viitorul – U Cluj 1-0).

Mediile de vârstă ale celor două loturi: Viitorul – 22 ani şi 11 luni; Gaz Metan – 27 ani şi 9 luni.

sursa: lpf.ro

Gabriel Răduță, directorul Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a fost luat la țintă de Gheorghe Hagi, după o declarație făcută în urma meciului direct dintre „câinii roșii” și Viitorul (1-0). După ce Răduță s-a plâns că naționalele de juniori iau prea puțini jucători de la Dinamo, în ciuda rezultatelor bune obținute de copiii „câinilor roșii”, Hagi a lansat o adevărată „tiradă” la adresa acestuia, la conferința de presă de vineri.

„Am ceva să-i spun directorului tehnic de la Dinamo. Data trecută l-am pus pe Burchel să-i răspundă, dar acum este plecat. Eu i-am felicitat când ne-au învins. A zis o dată, de două ori, dar uită un lucru. Ca să spui că ești cel mai bun trebuie să ai rezultate, să fii campion! Păi, câte am câștigat noi și câte ai câștigat tu? Vrei să te acoperi față de domnul patron Negoiță, să-i zici că muncești bine?

„Păi, ai jucat cu Viitorul! Cine-i Viitorul? Ai promovat 2-3 jucători la echipa mare? Păi, e logic, de ce te-a angajat Negoiță? Să promovezi jucători, nu? Dar de ce avem noi mai multe titluri? Asta este o problemă, domnu’ Negoiță!

Noi suntem campionii României, avem 21 de titluri în 5 ani la juniori. Îi trimitem o scrisoare, să o citească. A ieșit el să vorbească. Nu-i frumos. Este rivalitate, ne place și suntem mândri că am venit lângă voi! În echipa noastră erau vreo 4-5 sub 21 de ani și am stat mereu sus. Nu locul 12 sau 14. Am fost în play-off. Așa că nu te mai lăuda, poate vrea domnul Negoiță mai mult!”.