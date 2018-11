Violeta Luca, noul director general al Microsoft România

Violeta Luca s-a alăturat Microsoft România în februarie 2015, ca director de strategie, pentru a conduce şi coordona strategia locală de transformare a companiei şi a preluat ulterior responsabilităţile de director de marketing şi operaţiuni, până în februarie 2017.

"Numirea Violetei Luca la conducerea subsidiarei locale a Microsoft reflectă direcţia ce a menţinut una dintre cele mai longevive companii de tehnologie din lume într-o poziţie de lider al industriei şi pionier al transformării digitale", se arată în comunicat.

Violeta Luca a lucrat şi în cadrul companiilor Whirlpool, Flanco, eMag şi Metro Cash&Carry România, unde a deţinut rolul de membru al consiliului de administraţie timp de aproape doi ani.

Absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, precum şi a numeroase cursuri de management, Violeta Luca, 38 de ani, are o experienţă de peste 17 ani în domeniile IT şi retail.

"Consider că în momentul de faţă tehnologia este, mai mult ca oricând, soluţia care susţine evoluţia în toate domeniile, fie că vorbim de economie, societate sau cultură. Microsoft şi-a asumat rolul de facilitator al dezvoltării iar România, cu tradiţia pe care o are în domeniul IT, are toate premisele să amplifice impactul tehnologiei atât în plan local, cât şi global. Îmi doresc ca împreună cu echipa şi cu partenerii Microsoft să susţinem, prin tehnologii accesibile, scalabile, care pot fi personalizate, parcursurile de digitalizare pentru un număr cât mai mare de organizaţii de pe piaţa românească atât în sectorul public, cât şi privat", a declarat Luca.

Microsoft a deschis primul birou în România în 1996 şi este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa soluţiilor software şi cloud globală şi locală, având peste 1700 de angajaţi în Bucureşti şi Timişoara, fiind în acelaşi timp şi principalul hub de suport tehnologic al regiunii. Marţi, 6 noiembrie, Violeta Luca va vorbi în deschiderea celei de-a şasea ediţii a Microsoft Business Summit.