Viorel Cataramă: Zamfir, un socialist rătăcit în PNL. Este nevoie de clarificarea ideologică a partidului

"Pe acest acest domn Daniel Zamfir l-am numit repetat un socialist rătăcit în PNL: Am spus şi despre Dacian Cioloş că prin măsurile luate, când a fost premier, s-a comportat ca un socialist.

În mod natural aparţin aceleiaşi grupări care nu cred în forţa partidului de a câştiga singur bătălia cu PSD. Este nevoie de o clarificare ideologică a partidului. Tot mai mulţi întreabă ce diferenţă este între liberali şi social democraţi, iar aceşti indivizi care promovează măsuri şi programe bazate pe ideologia socialistă trebuie să nu mai beneficiaze de umbrela protectoare a PNL", a declarat Viorel Cataramă, prim-vicepreşedinte al PNL sector 2, citat de Mediafax.

Acesta spune că mai sunt şi alţi liberali care funcţionează după modelul "socialist".

"Mai sunt, din păcate, de aceea trebuie salutată ideea clarificării ideologice a partidului. Zamfir a avut această atitudine prin declaraţii, proiecte şi comportament", a mai spus Cataramă.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că BEx a decis excluderea din partid a senatorului PNL Daniel Zamfir şi demiterea conducerii filialei Sector 3 - a preşedintelui Florin Alexe şi a Biroului permanent.



„(...) Daniel Zamfir nu este depăşit în materie de atacuri la adresa PNL de niciun reprezentant al PSD. Nu cred că în PNL are loc o persoană care este susţinută de PSD, iniţiază proiecte de lege alături de consilieri ai primului ministru PSD şi care este aplaudat la scenă deschisă de PSD pentru diferite proiecte pe care le pune în dezbatere. (...)”, a spus Ludovic Orban.



Daniel Zamfir susşine însă că proiectele de lege pentru care este exclus din partid au fost iniţiate în urmă cu un an şi acceptate de Ludovic Orban timp de şase luni.



„Proiectele acestea de lege le-am iniţiat în urmă cu un an de zile, ele au fost semnate de 15 colegi, senatori şi deputaţi, ele şi-au urmat traseul şi în interiorul partidului şi în interiorul Parlamentului. Preşedintele partidului, Ludovic Orban, le-a acceptat, asta preţ de şase luni de zile”, a precizat Zamfir.