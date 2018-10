Viorica Dăncilă afirmă că a găsit soluții de realizare a spitalelor regionale împreună cu comisarul Corina Creţu

Întrebată într-o conferinţă de presă, la Bucureşti, ce explicaţii a primit de la Guvern pentru intenţia privind realizarea de proiecte în parteneriat public privat în loc să fie folosite fonduri europene, Corina Creţu a răspuns: "Pentru mine a venit ca o surpriză această nouă poziţionare, pentru care nu am confirmare. La ora 14,00, am o întâlnire cu doamna prim-ministru şi cu membri ai Cabinetului său. Sigur că ne dorim să avem clarificări în această privinţă. Noi discutăm de ani de zile, avem corespondenţe între serviciile noastre şi autorităţile naţionale, de pildă în ceea ce priveşte spitalele regionale, având în vedere progresele care s-au făcut, nivelul foarte înaintat ale studiilor de fezabilitate. Am înţeles, inclusiv din declaraţiile doamnei ministru Pintea, că proiectele celor trei spitale regionale, de la Cluj, de la Iaşi şi de la Craiova, vor fi trimise la Comisie până la sfârşitul anului. De aceea, o voi ruga pe doamna prim-ministru să ne confirme dacă acest lucru este valabil".