Viorica Dăncilă: Am terminat evaluarea miniştrilor. Eventuala remaniere va fi decisă la sedinţa CEx a PSD

"Am terminat evaluarea, că am făcut această evaluare nu legată de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcţie de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare. Urmează să expun această evaluare în cadrul CEX. Vom hotărî împreună când va avea loc această şedinţă. Nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut în funcţie de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să avem un vot şi din punct de vedere politic am să văd care e susţinerea din partea CEx. Nu pot spune acum vor pleca un număr de miniştri şi vor rămâne atâţia", a declarat Viorica Dăncilă.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, luni, că în Comitetul Executiv Naţional al partidului se va da un vot în cazul fiecărui ministru pentru a se decide dacă va fi păstrat sau remaniat. El a mai spus că s-a făcut o dublă evaluare asupra miniştrilor - "şi la partid, şi la Guvern".

"Sunt două principii pentru fiecare ministru, de a fi păstrat sau nu: dacă a comunicat foarte bine, măsurile pe care le-a făcut şi doi - dacă fişa de post a îndeplinit-o 70-80% sau mai puţin de 50%. Cine nu a respectat aceste două lucruri - să comunice şi să facă ceea ce avea de făcut - e clar că nu mai are de ce să rămână. Nu e nicio supărare. Eu sper să vină oameni mai pregătiţi prin această remaniere", a adăugat Rădulescu.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat,marţi, că ședința Comitetului Executiv al PSD a fost amânată din cauza scandalului privind demiterea procurorului general Augustin Lazăr.

"Noi am terminat de făcut evaluarea pe programul de guvernare. Urmează să discutăm în CEX împreună cu primul ministru Viorica Dăncilă, cu colegii noştri. Trebuia să facem CEx-ul săptămâna asta, trebuia să-l facem mâine, dar l-am amânat dintr-un motiv foarte important, în condițiile în care noi așteptăm declarația de presă a domului ministru Tudorel Toader vizavi de dosarul domnului Lazăr, mapa procurorului general prin care este solicitat un document legat de dosarului domnului Iohannis de pe vremea când era primar la Sibiu. (...) Noi nu am făcut o evaluarea a persoanelor. Am făcut o evaluare pe programul de guvernare asupra modului în care ministerele au gestionat pe puncte şi pe graficul nostru promisiunile din campanie şi ceea ce era de rezolvat. Guvernul acesta este unul performant, nu o spunem noi, o spun toți cei care urmăresc ce se întâmplă în România", a declarat Codrin Ștefănescu, la România TV.

În spaţiul public au circulat încă de săptămâna trecută liste ale miniştrilor care ar urma să fie remaniaţi. Erau vehiculate numele vicepremierului Paul Stănescu, care ar fi urmat să fie înlocuit la Ministerul Dezvoltării de Lia Olguţa Vasilescu. De asemenea, sursele din PSD, citate de România TV, informează că Rovana Plumb, şefa de la Fondurile Europene, ar putea prelua Ministerul Muncii, un portofoliu pe care l-a mai deținut în trecut. Pe lista remaniabililor apare şi numele ministrului Economiei Dănuţ Andruşcă, cel al ministrului Transporturilor Lucian Şova, Ioana Bran de la ministerul Tineretului şi Sportului, George Ivaşcu de la Ministerul Culturii, dar şi ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Bogdan Trif a declarat că nu i se pare o tragedie pierderea funcţiei în guvern, în eventualitatea în care ar fi remaniat.

Şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma, duminică seară, referitor la remanierea guvernamentală, că decizia în acest sens o ia premierul, el ca ministru fiind preocupat doar să îşi facă treaba.

Liderii PSD ar putea decide să convoace Comitetul Executiv abia săptămâna viitoare, după ce în urma negocierilor din interiorul partidului, liderii PSD nu au ajuns la un consens, au declarat surse politice citate de România TV.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat pe 19 octombrie, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că niciunul dintre miniştrii partidului nu va fi remaniat. Declaraţia liderului ALDE vine după ce Liviu Dragnea, întrebat dacă există posibilitatea ca niciun ministru din Cabinetul Dăncilă să nu fie remaniat, a răspuns: "Zero".