Viorica Dăncilă, despre pensii şi contribuţii. Ce se va întâmpla cu salariile românilor în 2018

" Regulamentul şi directiva europeană este obligatorie pentru fiecare stat membru. Trebuie armonizată legislaţia statului membru la directiva europeană pe o perioadă mai mare. În cazul acestei directive europene se stipulează că până in 2030 ar fi posibila o egalizare a varstei de pensionare intre femei si barbati, dar da posibilitatea fiecarui stat sa-şi motiveze într-un fel daca egalizarea e impiedicata de anumiti factori. Atunci când vorbsc de factori care ar putea să nu ducă la egalizarea varstei de pensionare ma refer la femei in somaj, gradul de saracie, la faptul ca femeile au salarii mai mici decât bărbaţii pentru că lucrează in domenii mai prost platite,si atunci toate acestea se restrang la varsta de pensionare. Cum a zis si Olguta Vasilescu, nu se pune problema engalizarii vârstei de pensionare, nu avem încă un proiect al legii pensiilor, se lucreaza acum în urma colectării unor date statistice, in urma discutiilor pe care le vom avea cu societatea civila, cu sindicate cu ceilalti parteneri sociali si apoi se va elabora un proiect de lege.

E clar stipulat ca nimeni nu va avea o scadere a pensiei. Daca venim şi motivam indignarea noastră prin faptul că scade o pensie nu aduce plus valoare. În orice stat membru al UE pensiile militare se platesc din bugetul MAPN si nu din bugetul asigurarilor sociale", a spus Viorica Dăncilă, potrivit România TV

Viorica Dăncilă a făcut o precizare şi în privinţa contribuţiilor sociale.

"Contribuţiile sociale vor scadea, se vor adauga la angajat si vor fi platite de angajator, deci daca se adauga nu se poate scadea. Aceste contribuţii se adauga la salariul angajatorului, deci salariul creste, se micsoreaza de la 4 si la 3 si, ele se adauga la salariul angajatului dar vor fi platite de angajator, deci salariul angajatului creste, e normal ca acest lucru se va reflecta in pensie", a mai spus Viorica Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri seară, că a decis să mai dea PSD o şansă şi să o desemneze premier pe Viorica Dăncilă.

