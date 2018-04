Viorica Dăncilă, la Ora Premierului: Adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta programul de guvernare

UPDATE. Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, că adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta programul de guvernare al partidului, lucru care "nu a făcut bine României".



"Programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului. (...) Adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care vă spun foarte sincer nu a făcut bine României. Este nevoie de mai multă responsabilitate", a declarat Dăncilă.

Dezbaterile în plenul Camerei Deputaţilor sunt conduse de Florin Iordache. La acestea sunt prezenţi şi membrii Cabinetului.

Punctul de vedere al PNL este prezentat de către Raluca Turcan, după care va vorbi premierul Viorica Dăncilă. Grupurile parlamentare vor avea câte 5 minute la dispoziţie, iar la final premierul mai are 5 minute.

Propunerea ca premierul să vină în plenul Camerei Deputaţilor a fost făcută de grupul parlamentar al PNL.

Potrivit documentului înaintat de liberali BirouluiPermanent, tema dezbaterii va fi “Premierul României, Viorica Dăncilă, trebuie să le explice românilor unde sunt banii din creşterea economică”.

“Am hotărât ca Partidul Naţional Liberal să convoace pe premierul Viorica Vasilica Dancilă în cadrul procedurii ‘Ora Guvernului’, la Camera Deputaţilor, prin intermediul grupului PNL. Principalele teme pentru care convocăm premierul Dăncilă să dea seama ţin de derapajele din economie, de scăderea puterii de cumpărare a românilor din cauza guvernării PSD – ALDE, blocajul în ceea ce priveşte marile proiecte de investiţii în infrastructura de transport, sănătate şi situaţia dezastruoasă în materie de absorbţia fondurilor europene”, declara liderul PNL, Ludovic Orban.

La rândul său, deputatul PNL Raluca Turcan afirma că România este pe cel mai jos loc la capitolul investiţii publice, în timp actualul Guvern spune că avem creştere economică.

"Suntem pe locul cel mai de jos ca şi procent al investiţiilor public in condiţiile în are actualul Guvern se laudă cu creştere economică, Întrebarea PNL este unde sunt banii din creşterea economică? Unde se duc ei, dacă în investiţii publice nu, dacă în cofinanţarea fondurilor europene nu, dacă nu în atragerea investitorilor privaţi nu? Este clar că în momentul de faţă suntem concentraţi doar pe partea de cheltuieli care trebuie suportate pana la un anumit prag, atât cât Romania să nu fie îngenuncheată prin generaţiile viitoare şi să ajungă într-o incapacitate de a mai susţine aceste cheltuieli. (...) Îi atragem atenţia in mod public preşedintelui Camerei Deputaţilor să abandoneze unicul scop pe care îl are de când ocupă această funcţie, şi anume să-şi spele dosarul de corupţie şi să se concentreze pe problemele reale ale românilor. Să vină şi domnia sa la tribuna Parlamentului, dar in special să-i permită omului pe acre l-a pus, pentru că îi este fidel, în fruntea Guvernului României să vină şi să prezinte cifre situaţii astfel încât românii să anticipeze ce urmează să li se întâmple în zilele următoare”, declara Raluca Turcan.