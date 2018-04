Viorica Dăncilă: Le voi cere miniştrilor să verifice unde sunt încheiate protocoale şi să le desecretizeze

Referindu-se la protocoalele între SRI şi instituţiile judiciare, Viorica Dăncilă a spus că ea s-a exprimat "din prima clipă" pentru desecretizare şi că, mai mult, în şedinţa de joi le va cere miniştrilor să verifice unde sunt încheiate protocoale şi, dacă există, să le desecretizeze.

"Trebuie să avem un moment T0. Vorbesc mâine cu miniştrii din cabinetul meu să verifice şi acolo unde sunt protocoale să fie desecretizate", a afirmat premierul.

"Mai mult, am solicitat Secretariatului General al Guvernului să desecretizeze toate hotărârile privind imobilele acordate instituţilor. Am făcut acest lucru la solicitarea presei şi consider că este un lucru de normalitate. Există astfel de hotărâri şi cred că dacă unele nu pot fi făcute publice, atunci nu vor fi publicate, dar dacă se poate, atunci o vom face", a adăugat Viorica Dăncilă.