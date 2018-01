Viorica Dăncilă: Premierul Tudose nu cunoaşte ce e egalitatea de şanse şi a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan

"Referitor la ceea ce s-a întâmplat astăzi, la şedinţa de guvern, respectiv la reacţia premierului Mihai Tudose, percepţia mea este aceea că domnul prim ministru are un comportament neadecvat în ceea ce priveşte femeile - am văzut până acum că, din opt femei care au fost ministru, două dintre ele au fost catalogate ca şi penale de către domnul prim ministru, cu toate că este o directivă europeană care arată că există prezumţia de nevinovăţie până la condamnarea unei instanţe de judecată. Au fost excluse din guvern, ca să spun aşa, iar acum vedem un moment care mie mi-a displăcut total, şi anume că premierul Mihai Tudose efectiv a căutat să umilească un ministrul de Interne - pe doamna Carmen Dan", a afirmat Viorica Dăncilă.



Potrivit acesteia, un premier cu o abordare europeană ar fi trebuit să discute cu Carmen Dan în interiorul cabinetului, dacă existau nemulţumiri în ceea ce priveşte activitatea de la MAI, în cadrul Comitetului Executiv al PSD - for statutar de conducere.



"Mai mult, mi se pare că doamna ministru Carmen Dan a acţionat perfect corect - a cerut o anchetă, în urma celor întâmplate cu pedofilul, care a agresat cei doi copii, şi a cerut demisia şefului Poliţiei Române. Eu nu cred că ar trebui să privim Poliţia Română ca şi cum toată poliţia ar fi greşit, Poliţia Română trebuie respectată. Dar dacă ministrul de resort a cerut această măsură şi a avut argumente pentru a cere acest lucru, cred că era dreptul domniei sale să o facă. Faptul că premierul României, domnul Mihai Tudose, a avut această atitudine publică, îmi dă senzaţia şi convingerea că domnul prim ministru a cerut să umilească un ministru de Interne, pe doamna Carmen Dan. Îi reamintesc domnului prim ministru că un guvern este susţinut politic şi, aşa cum l-am votat pe dumnealui să fie prim ministrul României, aşa a fost votat fiecare ministru din guvernul PSD-ALDE, de către membrii Comitetului executiv şi de coaliţia PSD - ALDE. Şi nu cred că un asemenea comportament care să arate o lipsă de respect pentru o femeie ministru este un comportament pe care ar trebui să-l aibă prim ministrul României", a spus Dăncilă.



Ea s-a declarat dezamăgită de reacţia premierului Tudose, care ar fi putut alege să discute aceste lucruri cu ministrul de Interne.



"Cred că domnul prim ministru, din toate cele ce a demonstrat până acum privitor la cele două colege care au plecat din Guvern - şi mă refer la Rovana Plumb şi Sevil Shhaideh - dar şi modul în care s-a comportat cu doamna ministru de Interne, îmi dă senzaţia că domnul prim ministru nu cunoaşte ce este egalitatea de şanse şi dezavuează faptul că trebuie să existe şi femei în Guvernul României, femei ministru pe care trebuie să le respecte şi să le aprecieze, pentru că, în fond, Guvernul României este compus nu doar din prim-ministru, ci şi din miniştrii de resort", a mai afirmat Viorica Dăncilă.