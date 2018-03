Viorica Dăncilă, replică pentru Andronescu şi Bănicioiu

"Ceilalţi colegi vor lua cuvântul. Eu am vorbit în calitate de premier al României şi de preşedinte al Organizaţiei de femei. Vor lua şi ceilalţi colegi cuvântul. Eu mă întorc în sală şi se vor întoarce şi ceilalţi colegi. (...) Nici eu nu am câştigat întotdeauna când am concurat. Nu depinde de mine sau de altceva, depinde de valul de încredere pe care l-am generat în rândul colegilor de partid. Toţi suntem oameni vechi, eu chiar pot să spun că sunt membru de partid din 1996. (...) Nu suntem la prima candidatură", a spus ea într-o declaraţie acordată presei.



Dăncilă a menţionat că a primit foarte multe telefoane de la colegi care au îndemnat-o să candideze.



"Cred în şansa fiecărui coleg şi aşa cum am spus şi când am venit, de fapt telefonul a fost de la mine către domnul preşedinte Dragnea, i-am spus că sunt multe organizaţii care m-au sunat să candidez pentru acest post şi ultimul telefon a fost de la Gabriela Firea, care mi-a spus că am susţinerea organizaţiei Bucureşti", a declarat ea.



În ce priveşte îndeplinirea funcţiei de preşedinte executiv în paralel cu cea de premier, Dăncilă a declarat că sarcina premierului este tocmai transpunerea obiectivelor din programul de guvernare.



"Să nu uităm că datoria mea de premier este să pun în practică programul de guvernare, deci cele două sunt foarte strânse şi eu cred că este evident faptul că sarcina primului ministru, a Guvernului condus de mine, este de fapt transpunerea obiectivelor din programul de guvernare", a precizat ea.



Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu şi Nicolae Bănicioiu candidează la Congresul extraordinar al partidului pentru funcţia de preşedinte executiv.

Ecaterina Andronescu şi Nicolae Bănicioiu s-au RETRAS. Rădulescu, nemulţimit de organizare