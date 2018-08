Visezi la o partidă în trei sau îţi imaginezi cum e să faci sex cu şeful? Ce spun despre tine fanteziile sexuale pe care le ai

1. Fantezia despre sexul intr-un loc public

Exhibitionismul e o tema extrem de cunoscuta si populara, asa ca multe femei au aceasta fantasma: de a face sex intr-un loc public. Psihologii au interpretat aceasta fantezie ca fiind caracteristica mai ales femeilor care nu se simt foarte atractive si foarte dorite, caz in care ele fantazmeaza despre sexul intr-un loc public, un loc cu multi admiratori, in care, asadar, toata lumea le poate dori. Altele fantasmeaza despre anumite locuri publice, care arata gradul de romantism al lor, respectiv o plaja sau poate o padure.

2. Fantezia despre sexul cu un necunoscut

Cateodata, sexul cu un strain semnifica dorinta de sex fara alte implicatii si responsabilitati. In multe cazuri, femeile nici nu-si imagineaza fata necunoscutului respectiv. Practic, isi privesc partenerul necunoscut exact ca pe un obiect sexual. Alteori, femeile fantasmeaza despre sex cu o vedeta sau sex cu cea mai buna prietena sau chiar sex cu un fost prieten. Toate aceste fantasme se intampla, cateodata, pentru ca femeia in cauza ar vrea poate sa faca sex cu o persoana anume si nu poate, fiind implicata intr-o relatie sau poate persoana respectiva fiind implicata intr-o relatie serioasa. De asemenea, persoanele asupra carora femeile fantasmeaza pot fi persoane cu anumite calitati pe care femeia in cauza sa si le doreasca mult pentru ea insasi. De exemplu, fantasma despre sexul cu un necunoscut dominator poate inseamna ca si ea isi doreste sa preia controlul in dormitor, de fapt.

