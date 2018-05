Vladimir Drăghia, câştigător Exatlon 2018, primele declaraţii: "Nu am câştigat eu..."

Vladimir Drăghia a câștigat marele premiu! De astăzi, concurentul din echipa Faimoșilor pleacă acasă cu 100000 de euro pe care a decis să îi doneze unei fundații care se ocupă de copii bolnavi.

„Nimic nu te poate pregăti pentru momentul ăsta. Aș vrea să le mulțumesc celor care au crezut în mine. Nu am câștigat eu, ci cauza pentru care am luptat. Sunt patru câștigători. Am avut ca norocul meu să fie mai mare. Le mulțumesc tuturor. La început am zis că voi dona jumătate dintre bani.”

Cel mai important lucru pe care îl poți face cu banii este să îi donezi. Cea mai importantă lecție este exemplul pe care îl poți da celor de acasă. Dacă eu am putut face asta după cinci luni de dormit pe scândură și mâncat orez, și voi puteți oferi un euro, un cuvânt bun și timp”, a dezvăluit Vladimir după ce a aflat că este marele câștigător.

La final, Ionuț Sugacevschi s-a declarat dezamăgit că nu a reușit să câștige premiul de 100.000, deoarece și-ar fi dorit să-i ofere iubitei sale o nuntă ca-n povești. La auzul dorinței sale, Vladimir Drăghia a afirmat că se va ocupa personal de acest aspect.

Totodată, câștigătorul Exatlon România 2018 a ținut să le mulțumească celor care l-au susținut și a dat mai multe detalii despre ce va face cu premiul de 100.000 de euro.