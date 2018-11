VOCEA ROMANIEI 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Tudor Chirilă, gest neaşteptat în direct

VOCEA ROMANIEI 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Andra este surprinsă de alegerea muzicală pe care Tudor o face pentru două dintre concurentele din echipa lui. Antrenorul îi spune colegei sale: "Iată, Andra, o dedicație pentru tine, o piesă în care vocile s-au manifestat de parcă le-ai fi antrenat tu. Am lăsat floricelele pentru tine, special.".

Și Irina, plăcut surprinsă de piesă și de interpretarea ei, spune: "Îmi place atât de mult melodia asta aleasă de Tudor încât îmi cântă încă în cap.", și îi asigură lui Tudor coloana sonoră în momentul deciziei.

Spectacolul creat de concurenți pe scenă se transmite și în rândul antrenorilor, iar Smiley o invită la dans pe Irina. "Piesa asta mi-a dat ocazia să o invit pe Irina la un vals. Aștept de mult momentul ăsta.", spune antrenorul, care este profund impresionat și de un moment adus pe scenă de unul dintre cuplurile create de Andra: "Mamă, ce bătălie a fost aici! Forță, tată!".

Performanțele concurenților sunt îndelung comentate, însă Tudor simte că nu-și poate exprima părerea atât cât și-ar dori: "Eu am ajuns la Vocea României să n-am loc să vorbesc! Tu-ți dai seama?!".

Vineri, la 20:30, va fi luptă și va fi un show grandios în cea de-a doua rundă de Confruntări de la Vocea României.

Opt concurenți au trecut cu bine aseară de prima rundă de Confruntări de la Vocea României!

Au început Confruntările, antrenorii au făcut primele eliminări și au ales concurenții care merg în etapa următoare a celei mai tari competiții a vocilor, Vocea României!

A fost un spectacol incredibil vineri seară, iar telespectatorii s-au bucurat de alegeri muzicale inspirate și de duete care au făcut scena să vibreze. În ring au intrat șase cupluri și un trio și, chiar dacă fiecare concurent și-a demonstrat calitățile vocale și că a evoluat, antrenorii au fost nevoiți să aleagă. Tot aseară, în urma trio-ului creat de Smiley, Tudor a decis să salveze o voce puternică, pe care a luat-o în echipa lui.

Foto: Andreea vs Lavinia vs Geanina

Prima rundă de Confruntări a sezonului 8 Vocea României a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 8 puncte de rating și 24.3% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 4.7 puncte de rating și 14.3% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, peste 1.4 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 21:50, peste 1.9 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor.

Foto: Dora vs Lăcrămioara

Duete de excepție și lupta pentru un loc în etapa următoare

Antrenorii au format aseară primele cupluri și au ales melodiile care au răsunat in prima ediție de Confruntări din sezonul 8 Vocea României. Șase duete și un trio au încântat publicul, iar dintre concurenții care au intrat în ring, Tudor, Irina, Andra și Smiley i-au ales doar pe cei în care au văzut și au simțit potențialul de a ajunge cât mai aproape de marele trofeu. Show-ul le-a adus românilor emoție, efervescență, bucurie și le-a asigurat o seară de vineri în care muzica s-a îmbinat perfect cu dansul și cu discuțiile savuroase ale antrenorilor.

Foto: Renate vs Florian

Echipa Tudor a avut vineri două dueluri în ring: Cristian Alexa vs Joel Benson și Dombi Șandor vs Mihai Meiroș. Alegerile antrenorului, la finalul momentelor prezentate de concurenți, au fost: Cristian și Mihai. Însă Tudor a făcut aseară și prima salvare din această etapă, Lavinia Rusu, concurenta care a fost în echipa Smiley.





Foto: Sandor vs Mihai

Echipa Irina a fost reprezentată în prima rundă de Confruntări de: Dora Gaitanovici vs Lăcrămioara Bradoschi și Silvia Vîrlan vs Alexa Dragu. Chiar dacă i-a fost extrem de greu să aleagă dintre patru voci de excepție, Irina a decis să meargă mai departe alături de Dora și Alexa.

Foto: Silvia vs Alexa

Echipa Andra a adus în ring doi concurenți ale căror voci s-au completat perfect: Renate Grad și Florian Popa. Ei au creat un moment plin de forță și emoție, însă Andra a fost nevoită să-l aleagă doar pe unul dintre ei, așa că decizia antrenoarei a fost Renate.



Foto: Evelina vs Vitalie



Echipa Smiley a avut cinci reprezentanți în ring, care au format un duet și un trio: Evelina Găvan vs Vitalie Maciunschi și Andreea Popa vs Militaru vs Lavinia Rusu. Cele două momente create de ei au adus energie și sensibilitate, iar Smiley a decis în final cu ce voci merge mai departe.