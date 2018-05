Volei Alba Blaj a pierdut finala Ligii Campionilor la VOLEI FEMININ. VakifBank Istanbul a păstrat TROFEUL

Volei Alba Blaj nu a avut replică în fața deținătoarei trofeului, VakifBank Istanbul, care a confirmat statutul de mare favorită și a câștigat fără drept de apel finala Ligii Campionilor. Chiar dacă a pierdut, Volei Alba Blaj a stabilit cea mai bună performanţă a României la nivel de cluburi în voleiul feminin.

Lipsite de aportul fantastic al lui Cleger și cu moralul la pământ după serviciile perfecte ale turcoaicelor, elevele lui Darko Zakoc s-au mulțumit cu medaliile de argint.

VakifBank a fost mult prea puternică pentru CSM Volei Alba Blaj în finala Ligii Campionilor la volei feminin, în cadrul turneului Final Four care a avut loc la Bucureşti. Formaţia turcă s-a impus autoritar, cu 3-0, astfel că a intrat în posesia celui de-al patrulea trofeu din istoria competiţiei. VakifBank Istanbul a egalat recordul deţinut de Bergamo Volley, în actualul format al Ligii Campionilor.

"Nu pot să zic că sunt dezamăgit. Aseară am câștigat un meci deosebit, am făcut un miracol, o minune. Astăzi, fetele au fost lipsite de energie. Adversarele au jucat foarte tare, au servit excelent. M-am gîndit că putem răspunde pe măsură. Speram să fie mai echilibrat acest meci, dar au fost prea puternice. Este cea mai bună echipă din lume, cu cea mai bună jucătoare din lume - chinezoaica Zhu. Această finală e ceva pentru istorie, nu doar pentru Blaj, ci pentru toată România. E greu să ne gândim la o reeditare a acestei performanțe. Noi am profitat în acest an de un parcurs favorabil. Depinde cum vom construi echipa anul viitor", a declarat Darko Zakoc.