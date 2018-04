Vor divorţa! 3 zodii urmărite de ghinion în dragoste în perioada următoare

Berbec



Nativul acesta nu are prea multa rabdare in viata, e incapatanat si autosuficient. Toate acestea il fac greu de acceptat intr-un cuplu. Nu stie sa lase de la el intr-un conflict, reactioneaza cu agresivitate si cine spera ca se va schimba in timp se insala. In plus, e si destul de egoist, fapt care ii indeparteaza prietenii si ii insingureaza familia. Nici macar rudele nu il vor accepta cu usurinta.



Leu

E greu sa rezisti vreme indelungata alaturi de acest narcisist fara pereche. El simte nevoia sa fie ridicat mereu in slavi, sa ii fie hranit orgoliul, lucru care nu e chiar usor de suportat. Leul uraste rutina mariajului si se va plictisi rapid de partenerul de viata. Nu va reusi sa construiasca acea punte in cuplu cu maturitate si responsabilitate. Plus ca el e supus tentatiilor si va gasi rapid pe altcineva care sa il preamareasca.



Capricorn



Are asteptari nerealiste din parte partenerului de viata al Capricornului sunt cele care afecteaza grav mariajul acestuia. Nativul e interesant, dar greu de suportat. E ambitios si isi imagineaza ca toata lumea trebuie sa actioneze dupa regulile sale. Aceasta atitudine e greu de digerat si duce inevitabil catre divort. Are parte de o casnicie lunga doar daca da dovada de intelegere, respect si compasiune fata de jumatatea sa.