Vosganian: Unirea cu Republica Moldova ar trebui să fie misiunea sacră a generaţiei mele

"Generaţia mea, care nu cred că a găsit cea mai bună formulă în anii '90 de a-i convinge pe români să meargă pe calea reformelor şi pe calea democraţiei, se poate recupera istoric numai dacă reuşeşte să facă unirea cu Republica Moldova. Aceasta ar trebui să fie misiunea sacră a generaţiei mele, aceea de a face unirea cu Republica Moldova, urmând ca generaţia care vine după noi să aducă României prestigiul pe care l-a avut în perioada interbelică", a afirmat Vosganian.



Parlamentarul ieşean s-a declarat a fi un "unionist irevocabil".



"Eu am cerut unirea României cu Basarabia de foarte multă vreme. Îmi aduc aminte că atunci când am fost propus comisar european principala discuţie pe care am avut-o cu Jose Emanuel Barosso la Bruxelles a fost legată de declaraţia mea, că sunt un unionist irevocabil", a spus Varujan Vosganian, conform Agerpres.