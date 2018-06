Potrivit unui studiu publicat in jurnalul Archives of Sexual Behavior, in medie, viata sexuala a unui cuplu casatorit se afla, initial, pe un trend descendent odata cu trecerea anilor insa dupa o anumita perioada aceasta se revigoreaza.

Echipa de cercetarea a analizat viata amoroasa a 1.656 de cupluri casatorite, cu varste intre 57 si 85 de ani. Unele dintre aceste familii au peste 50 de ani de casnicie.

