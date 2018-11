Vrei o fetiţă? Iata ce ai de făcut

Daca vrei sa stii cum sa concepi o fetita, iata 9 sfaturi care te-ar putea ajuta.

1. Metoda Shettles

Aceasta metoda a aparut in 1960 si pretinde ca are o rata de reusita de 75% in randul cuplurilor care sperau sa aiba o fetita. Dr Shettles considera ca cel mai important factor in determinarea sexului era sincronizarea. Sexul bebelusului este determinat de cromozomul purtat de spematozoid. Lichidul seminal cu cromozom masculin se misca mai repede insa supravietuieste o perioada mai scurta de timp decat cromozomul feminin. Acesta din urma este mai puternic si mai rezistent insa inoata mai incet decat cel masculin. Potrivit metodei Shettles ar trebui sa faceti sex cu doua – patru zile inainte de ovulatie daca sperati sa aveti o fetita. Pana incepe ovulatia, doar spermatozoizii cu cromozon feminin mai pot fertiliza ovului. Dr Shettles sublinia ca nu ar trebui sa faceti amor cand femeia are mucus care este semn clar al ovulatiei. Totusi, daca nu faceti sex in aceasta perioada a ovulatiei, se reduc mult sansele de conceptie.

2. Metoda Whelan

O alta metoda populara este cea creata de Dr Whelan, care sustine ca rata de succes este de 57% pentru cuplurile ce spera sa aiba o fetita. Teoria acestei doctorite are la baza un alt mod de sincronizare: ea ii sfatuiste pe doritori sa faca sex cu doua, trei zile inainte de ovulatie. Pentru a avea un baiat, ea sugereaza sase, sapte zile de sex inainte de ovulatie. Metodele Shettles si Whelan sunt contradictorii insa ambele pretind ca sunt de succes. Totusi, e dificil de stabilit daca aceste succese au venit ca urmare a folosirii acestor strategii sau rezultatul era acelasi indiferent de metoda utilizata.

3. Faceti sex in pozitia misionarului

Pentru a concepe un baiat, penetrarea adanca este cheia, iar pentru o fata opusul este cel care face diferenta. Se spune ca daca faceti amor in pozitia misionarului sunt sanse mari sa concepeti o fata, intrucat limiteaza penetrarea adanca – iar asta in schimb restrictioneaza cat de aproape de cervix este ejaculata sperma. Spermatoizii cu cromozon masculin inoata repede insa pe o perioada scurta de timp asa ca prin impiedicare penetrarii adanci s-ar putea ca acestia sa nu ajunga sa fertilizeze ovulul.

