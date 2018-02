Vrei sa ai fata sau baiat? Metode sa influentezi sexul bebelusului

Cercetari recente au aratat ca primii bebelusi nascuti ai unui cuplu sunt cu predilectie baieti, in timp ce cuplurile mai mature ca si varsta sau barbatii stresati “produc” mai mult fete.

Daca te afli in faza de preconceptie si nu iti este indiferent sexul bebelusului pe care il vei avea, iata sfaturi si ponturi care pot contribui sa iti creasca sansele de a concepe fie baiat, fie fata.



Sexul bebelusului: Ce sa faci daca vrei sa concepi un baiat

Mananca alimente bogate in sodiu si potasiu – incluzand carne, peste, fructe, paine alba si alte produse rafinate, ceai, cafea si bauturi acidulate.

Spalaturi cu bicarbonat de sodiu – poate ajuta daca inainte de contactul sexual, faci un dus la care dizolvi 5 grame de bicarbonat de sodiu in jumatate de litru de apa si speli zona vaginala cu el.

Orgasmul – secretia alcalina eliberata in timpul orgasmului femeii este favorabila spermei partenerului. De aceea, atunci cand femeia are orgasm in acelasi timp cu barbatul, cresc sansele sa se conceapa un baiat.

Pozitia sexuala – penetrarea adanca vaginala sau pozitia clasica caineasca poate ajuta ca sperma barbatului sa nu fie distrusa de mediul acid din vagin si sa ajunga mai repede direct in zona cervicala unde mediul este mult mai alcalin.

