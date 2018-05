Vrei un copil? 9 alimente bogate în acid folic pe care le poţi consuma

Pentru a preveni deficienta de acid folic, femeile insarcinate, dar si cele care isi doresc sa ajunga in aceasta stare, sunt sfatuite sa ia zilnic 400 mcg (forma sintetica a acidului folic). Totusi, ar putea exista o mare problema de care nici macar nu esti constienta: multe femei sufera de mutatia genei MTHFR (afecteaza serios 1 din 4 femei si mediu 1 din 2). Femeile care se confrunta cu aceasta problema pot avea o scadere de 40-60% a abilitatii de a produce metilfolat – forma activa a acidului folic.

Iar acest lucru poate avea ca rezultat numeroase complicatii in timpul sarcinii sau inabilitatea de a ramane insarcinata. Iata cateva probleme:

– pierderea repetitiva (recurenta a sarcinii);

– infertilitate;

– preeclamsie;

– copil cu sindromul Down;

– copil cu autism;

– depresie postnatala;

– depresie cronica.

Apoi, ar trebui sa faci un test genetic legat de MTHFR.

Cum ai putea evita aceste probleme de sanatate? Asigura-te ca dieta ta contine suficiente produse care au in componenta acid folic. Cum organismul nu il poate stoca este nevoie sa ii oferi corpului doza zilnica de care are nevoie. Iata 9 alimente bogate in acid folic pe care le poti consuma.

Linte

O ceasca de linte gatita contine aproape 90% din necesarul zilnic recomandat de acid folic. Despre linte se crede ca este un superaliment datorita numarului mare de vitamine si minerale pe care il furnizeaza. Lintea este bogata in magneziu, fosfor si fibre. Incearca sa mananci cateva portii de linte in fiecare saptamana pentru a creste nivelul de acid folic din organism.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.