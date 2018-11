VREMEA schimbă foaia, ANM a anunţat un nou COD GALBEN marţi dimineaţă. Vezi zonele vizate

COD GALBEN valabil de la ora 8:00 până la ora 11:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Alba: Cugir, Vințu de Jos, Pianu, Șibot, Săliștea, Blandiana;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala: ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

In zona : Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Dolhasca, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dornești, Dolhești, Moara, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Grămești, Calafindești, Drăgușeni, Gălănești, Bunești, Mușenița, Hârtop, Șerbăuți, Coșna;

Județul Botoşani: Botoșani, Dorohoi, Vorona, Hudești, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Coțușca, Suharău, Bălușeni, Tudora, Havârna, Vlădeni, Cristești, Vorniceni, Curtești, Rădăuți-Prut, Răchiți, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Broscăuți, Coșula, Mileanca, Pomârla, Roma, Știubieni, Darabani, Mihăileni, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Brăești, Concești, Văculești, Lozna, Dimăcheni, Bucecea;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Săvinești, Dumbrava Roșie, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Trifești, Petricani, Girov, Români, Gârcina, Bârgăuani, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Dulcești, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Ruginoasa, Negrești, Văleni, Dobreni;

Județul Iaşi: Pașcani, Lespezi, Tătăruși, Valea Seacă, Moțca, Vânători, Cristești, Sirețel;



Se vor semnala: Ceață care determină scăderea vizibilității, local, sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat burniță.

COD GALBEN valabil de la ora 8:00 până la ora 10:30



In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Săvădisla, Cășeiu, Cojocna, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Cuzdrioara, Călărași, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad, Petreștii de Jos, Dăbâca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton;



Se vor semnala: ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN valabil de la ora 7:00 până la ora 10:00



In zona : Județul Mehedinţi: Gogoșu, Jiana, Cujmir, Salcia, Devesel, Gârla Mare, Gruia, Dârvari, Burila Mare, Vânători, Obârșia de Câmp, Braniștea, Pristol, Vrata;

Județul Dolj: Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;



Se vor semnala: Ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m