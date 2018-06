Wess Mitchell, prezent la Bookfest 2018 cu artea "Frontiera Neliniştită", pefaţată de George Maior

Wess Mitchell a lansat Frontiera Nelinistita la Bookfest 2018. Wess Mitchell sistent al secretarului de stat al SUA, presedinte al The Center for European Policy Analysis (CEPA). Co-fondator al acestui institut, el a jucat un rol activ in dezvoltarea CEPA ca unic think tank american dedicat studierii Europei Centrale si de Est. Articolele sale apar period in jurnalele academice si in media transatlantice. Ocazional ofera consultanta guvernului SUA si a tinut prelegeri pe teme de securitate central-europeana la universitati, institute si agentii guvernamentale de pe ambele tarmuri ale Atlanticului.

La alegerile prezidentiale din SUA din 2012, a contribuit la echipa de securitate nationala a campaniei lui Mitt Romney. Este co-presedinte al Europe Working Group din cadrul John Hay Initiative si este membru in board-urile consultative ale Zbigniew Brzezinski Institute, Richard G. Lugar Institute si al Comisiei Atlantice Slovace.

SUA a participat la Bookfest în acest an, ca invitat de onoare, se desfăşoară sub motto-ul "Celebrating the South" şi prilejuieşte publicului român întâlnirea cu autori americani din diverse domenii.

Reprezentând Statele Unite ca invitat de onoare al celei de-a XIII-a ediţii a Bookfest, Hans Klemm, ambasadorul SUA, a amintit că o carte înseamnă entuziasm, fascinaţie, înţelepciune, dramă, umor, ştiinţă şi, uneori, plictiseală: "Cărţile se află în centrul civilizaţiei occidentale. Au fost motoarele Renaşterii şi au dus la Iluminism şi la progresul uluitor din epoca modernă. Au dat posibilitatea răspândirii credinţei, dar uneori au pus în circulaţie şi idei şi ideologii care au făcut rău. Cărţile au fost esenţiale pentru formarea liderilor, fie că e vorba despre politică, despre ştiinţă, sau arte", a declarat ambasadorul, dând exemplul pasiunii pentru lectură care i-a marcat atât pe Abraham Lincoln, cât şi pe Mihail Sebastian.