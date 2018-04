Will Ferrell, spitalizat după ce a fost rănit într-un grav accident rutier. Fanii sunt îngrijoraţi

Nu se ştie cât de grav a fost rănit Will Ferrell, dar sunt martori care spun că l-ar fi văzut pe actor vorbind la telefon înainte ca paramedicii să-l întindă pe targă şi să-l ducă la ambulanţă.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 23.00 (ora 09.00, ora României), iar Will Farrell se întorcea acasă de la evenimentul Funny or Die care a avut loc la San Diego. Alături de Will Farrell au mai fost transportate la spital două persoane, o femeie aflându-se în stare gravă.

Will Ferrell are 50 de ani şi devenit cunoscut în anii '90, atunci când a completat distribuția show-ului Saturday Night Live și a comediilor Old School, Elf, Anchorman, Talladega Nights, Stranger than Fiction, Blades of Glory, Semi-Pro sau The Other Guys. Ultimul său film, Daddy's Home 2, apărut şi în România, a fost lansat în noiembrie 2017. Will Ferrell a deţinut rolul principal într-o distribuţie din care au mai făcut parte Mel Gibson şi Mark Wahlberg.