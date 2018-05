WOW! Iată de ce este perfect ÎN REGULĂ să tai legături cu unii membri de familie

Iata care sunt membrii de familie de care ar trebui sa te indepartezi.

Cei care de judeca

Critica poate fi constructiva. Insa, daca primesti constant reprosuri de la cineva, vei incepe sa ai probleme cu stima de sine. O asemenea ruda nu-ti va face niciodata bine. Indiferent ce faci, va vrea sa te injoseasca, de aceea este perfect normal sa tii distanta de un astfel de om, chiar daca ti-e ruda.

Cei care dramatizeaza

Decizi sa spui oful tau unei rude, in care ai incredere, iar a doua zi informatia este imprastiata peste tot. Toata familia iti stie secretul. De ce? Pentru ca un astfel de om are nevoie de dramatism. Acum are ceva despre care sa vorbeasca. Indiferent de gradul de rudenie, acest lucru inseamna tradare si aceasta persoana nu mai merita increderea ta.

O zi de lauda, o zi de insulta

Daca ai o ruda care intr-o zi este numai lapte si miere si in alta zi iti vorbeste incredibil de urat, ar fi bine sa o ocolesti. Nu vrea decat sa iti intinda o capcana, pentru ca apoi sa te controleze si sa te manipuleze.

