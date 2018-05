Wring: Până la finele anului vom elabora principalele linii ale programului politic al USR pe Capitală

"Am început să lucrăm şi la programul nostru politic şi, din acest punct vedere, am iniţiat (...) dezbaterile 'Bucureşti'. Suntem deja la a cincea dezbatere, va fi pe 2 iulie, referitor la cultură. (...) Împreună cu bucureşteni, cu experţi, cu parlamentarii noştri, vrem să găsim soluţii la problemele pe care le are Bucureştiul. Vom continua, probabil, până la sfârşitul anului vom avea încă patru-cinci dezbateri. Aş vrea, până la sfârşitul anului să avem, deja, liniile principale ale programului nostru politic pentru 2020", a declarat Roxana Wring, sâmbătă, în cadrul dezbaterii "Jumătatea plină. Bilanţ USR Bucureşti la doi ani de mandat în administraţia Capitalei".



Liderul USR Bucureşti a spus, în context, că "este foarte greu să fii în opoziţie", şi referindu-se la şedinţele CGMB a punctat că "atmosfera este, de multe ori, foarte agresivă".



"La Consiliul General, de exemplu, suntem într-o opoziţie foarte dură. PSD-ALDE nu ne permit niciun centimetru de libertate, nici în exprimare, efectiv ne agresează, de multe ori verbal, dar rezistăm foarte bine, (...) şi eu cred că am început, deja, să arătăm că se poate face şi un altfel de politică la nivel local", a declarat Wring.



Ea a punctat faptul că, pe de altă parte, este greu să fii în opoziţie întrucât "cei care ne-au votat ne întreabă: ce aţi făcut, concret".



"Pentru că următorii doi ani sunt foarte importanţi şi pentru că suntem deja la jumătatea unui mandat şi ne uităm deja spre 2020, când Bucureştiul nu mai poate aştepta, şi va trebui să ajungem la guvernare, am venit cu o schiţă,(...) o putem numi un plan cu care să mergem spre alegătorii noştri şi să le explicăm ceea ce noi facem şi de ce într-adevăr a fost bine că ne-au votat, chiar dacă unii dintre ei, probabil, sunt dezamăgiţi. În primul rând, ca partid de opoziţie, al doilea partid ca număr de consilieri în Consiliul General şi ca voturi pe Capitală, USR protejează. Protejăm oamenii, protejăm bucureştenii, protejăm patrimoniul Bucureştiului şi banul public", a afirmat Wring.



Ea a dat ca exemplu şedinţa de CGMB de joi, când, pentru a doua oară, USR a votat împotriva "administrării bunurilor Capitalei, patrimoniului Capitalei de către societăţile comerciale".



"Am reuşit să blocăm acest jaf pe care Gabriela Firea şi cei din jurul ei vor să-l pună în aplicare", a spus Wring.



Ea a punctat că USR, prin modul de a se manifesta la nivelul CGMB şi al Consiliilor de Sector, "nu doar protejează, dar şi construieşte".



"La Primăria Generală am depus cel puţin 27 de proiecte, (...) numai câteva au fost adoptate, dar continuăm, avem mai multe în lucru. (...) Asta nu înseamnă că nu am avut succes. Aceste proiecte există, ele sunt înregistrate. În momentul în care USR va ajunge la guvernare, în 2020 (...) aceste proiecte, ale noastre, le putem adopta, practic, într-o şedinţă (a CGMB - n.r.) fac parte din viziunea noastră de dezvoltare a Bucureştiului", a afirmat Wring.



La dezbatere au fost prezenţi consilieri ai USR de la primăriile de sector care au prezentat problemele cu care se confruntă.