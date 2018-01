Zece întrebări care vor ţine lumea în suspans în 2018

Iată 10 întrebări care vor ține lumea în suspans în 2018 și la care sperăm să avem un răspuns până la sfârșitul anului viitor.



1. Ce se va întâmpla cu președinția lui Donald Trump?



Președintele Donald Trump și susținătorii săi republicani au reușit să pună în aplicare o revizuire majoră a impozitelor și mai multe regulamente, să schimbe un număr semnificativ de judecători conservatori la instanța federală. Dar anul viitor, administrația lui Trump se va confrunta cu o incertitudine semnificativă.



Trumpul se încheie în 2017 cu cele mai scăzut nivel de popularitate înregistrat de un președinte american după primul an de mandat. Comisiile continuă să investigheze posibilele legături dintre echipa de campanie a lui Trump și Rusia, iar procurorul special Robert Mueller a pus deja mai multe personaje cheie sub acuzare.



Mai mult, democrații sunt foarte aproape să preia majoritatea în Senat, iar fostul consilier de top al lui Trump, Steven Bannon, a declarat pentru Vanity Fair că există șanse de doar 30% ca Trump să-și ducă mandatul la bun final.



2. Va începe un război între Statele Unite și Coreea de Nord?



Schimbul de replici și insulte dintre Donald trump și liderul de la Phenian, Kim Jong-un a atins anul acesta un nivel care îi face pe mulți să creadă că cele două state sunt la un pas de război. Mai mult, acest schimb de insulte a fost punctat de progresele militare tangibile ale Coreei de Nord și detonările de dispozitive nucleare și lansările de rachete balistice.



Trump a avertizat că va lansa atacuri militare „devastatoare”, cu „foc și furie” dacă Coreea de Nord amenință Statele Unite, dar, până acum, Kim nu pare să fie intimidat de cel pe care l-a numit ”idiot”. Experții spun că războiul cu Coreea de Nord ar duce la moartea a sute de mii de oameni.



3. Ce se va întâmpla în Ierusalim după ce Trump a anunțat că va muta ambasada SUA acolo?



Pe plan extern finalul de an a fost marcat de anunțul lui Donald Trump privind mutarea ambasadei Statelor Unite în Ierusalim și prin urmare recunoașterea acestui oraș drept capitala Israelului. Această decizie a dus la reizbucnirea conflictelor dintre evrei și palestinieni.



De asemenea, Israelul a anunțat că este „în contact cu cel puţin zece ţări” pentru potenţiala transferare a ambasadelor la Ierusalim. Afirmația a fost făcută de ministrul adjunct al Afacerilor Externe, Tzipi Hotovely, care a refuzat să numească țările, însă presa israeliană speculează că România ar putea să se numere printre ele, arată independent.



4. Ce se va întâmpla în Siria cu Basha Al-Assad după ce a fost alungată ISIS?



Iranul și Rusia au ajutat trupele guvernamentale ale lui Bashar Al-Assad să ajunge luptătorii ISIS de pe teritoriul țării și să elibereze orașele aflate sub ocupația acestora în 2017. Dar acum întrebarea pentru 2018 este ce se va întâmpla în continuare în această regiune. Vor permite Statele Unite ca cele două state care îl susțin pe Assad să își consolideze poziția în Orientul Mijlociu, sau va lua măsuri pentru a contracara influența crescândă a celor două țări în regiune și prezența lor militară pe teren?



5. Va reuși prințul moștemnitor al Arabiei Saudite să își ducă la bun sfârșit reformele revoluționare?



Prințul Mohammed bin Salman, fiul favorit al regelui Salman din Arabia Saudită, a fost unul dintre personajele cheie la nivel mondial în 2017. După ce a fost numit prinț moștenitor de tatăl său în luna mai, bin Salman a ridicat mai multe dintre restricțiile impuse femeilor, a limitat puterea poliției religioase și a arestat zeci de personalități proeminente, acuzându-i de corupție politică.



Prințul va deveni mai mult ca sigur rege în lunile următoare, dar efortul său ambițios de a transforma societatea, economia și poziția geopolitică a Arabiei Saudite este un joc de noroc epic, al cărui rezultat rămâne incert.



6. Va implica Putin Rusia într-un nou război?



Vladimir Putin se pregătește să candideze pentru un al patrulea mandat de șase ani în Rusia și sondajele arată că șansele ca liderul de la Kremlin să piardă sunt infime. În cazul în care va câștiga, Putin va rămâne în funcție până în 2024 ceea ce ar însemna ca va deveni cel mai longeviv lider rus de la Iosif Stalin încoace.



În cazul în care își va consolida puterea pe plan intern pentru următorii șase ani, Putin ar putea să se uite dincolo de granițele sale, iar după războaiele din Ucraina și Siria, ar putea să fie interesat de un conflict militar în altă parte. Iar acest lucru îi îngrijorează pe vecinii săi.



7. Va continua populismul și naționalismul să câștige teren?



După ce în mai multe țări precum SUA, Rusia, Turcia, Polonia sau Filipine au ajuns la putere lideri care promovează un mesaj populist, se pune problema ce se va întâmpla în continuare în aceste țări, dar și în altele în care libertatea presei și independența justiției ar putea fi afectate grav.



Întrebarea este dacă această tendință a atins un nivel maxim sau va continua. Victoria lui Trump a declanșat o apărare a democrației de către mulți în SUA, dar a alimentat și alți populiști din întreaga lume.



8. Va continua Venezuela să se afunde în criză?



Încet, încet, Venezuela s-a scufundat în una dintre cele mai grave crize de la nivel mondial și nu există niciun semn că tragedia prin care trece poporul venezuelean s-ar îndrepta spre final. În ciuda faptului că are cele mai mari rezerve de petrol și avea o democrație relativ bine funcțională, a ajuns să sufere enorm din cuza conducerii dictatoriale impusă de Nicolas Maduro.



Opoziția nu a reușit să învingă manevrele nedemocratice ale președintelui Nicolas Maduro și ale partidului său. Și, până acum, puterea de la Caracas nu a făcut nimic pentru a schimba cursul dezastruos al țării.



Anul viitor vor fi alegeri în Venezuela, iar întrebarea este dacă una dintre cele mai puternice economii ale Americii de Sud va putea să facă un pas spre ieșirea din criză.



9. Va opri cineva sau ceva creșterea economică a Chinei?



În timp ce SUA, Europa și chiar Rusia sunt ocupate cu diferite conflicte interne sau cele din Orientul Mijlociu, influența Beijingului în lume crește în mod constant, dar impresionant. China construiește proiecte de infrastructură gigantică pe uscat și pe mare în Asia și dincolo de ea.



De asemenea, deciziile lui Trump de a retrage SUA din mai multe acorduri comerciale a lăsat cale liberă pentru Beijingul condus de Xi Jinping, care are șanse să devină cea mai puternică țară din lume. În prezent, economia Chinei este pe cale să depășească PIB-ul SUA, militarii acesteia cresc rapid și influența globală se extinde rapid.



10.Va lua Uniunea Europeană măsuri împotriva României privind legile justiției?



În contextul în care Uniunea Europeană a declanșat, pentru prima dată în istorie, Articolul 7 al Acordului de la Lisabona împotriva Poloniei, după puterea de la Varșovia a adoptat modificări ale legilor justiției, ne întrebăm dacă și țara noastră va trece printr-o experiență similară în anul 2018.



Atât președintele Klaus Iohannis, cât și ambasadele de la București ale principalelor puteri au tras semnale de alarmă referitoare la decizia puterii de a trece modificările la legile justiției.



Anul viitor pe vremea asta vom ști dacă în 2018 am aflat răspunsurile sau am rezolvat oricare dintre întrebările rămase deschise în acest an și dacă lumea a ajuns mai aproape de marginea dezastrului sau dacă a luat-o într-o direcție bună. Cert este că în anul 2018 vom ”trăi vremuri interesante”, așa cum spune un vechi blestem chinezesc.