ZILE LIBERE PASTE 2018: Cât stau românii acasă de Paşte şi 1 Mai. Veste bună pentru bugetari, se anunţă DOUĂ MINIVACANŢE

ZILE LIBERE 2018. Deputații au votat ca Vinerea Mare să fie sărbătoare liberă. Propunerea legislativă a fost iniţiată de un grup de 42 de senatori şi deputaţi din întreg spectrul politic şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. Deputaţii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”, 7 voturi ”împotriv㔺i 19 abţineri, iar legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

"Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Paştelui şi, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sărbătoare religioaşă creştină numite Triduum Sacru, din care fac parte Joia Mare, Vinerea Mare şi Sâmbăta Mare", susţin iniţiatorii proiectul de lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

În plus, Ziua Muncii, 1 mai, cade în 2018 într-o marţi, iar bugetarii ar putea avea liber şi luni, deci o nouă minivacanţă pentru români.



Vacanța de Paște începe vineri. Elevii vor avea 12 zile libere

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanța de Paște va avea loc în perioada 31 martie – 10 aprilie.

Vacanta intersemestriala 2018 a avut loc in perioada 3 – 11 februarie 2018, timp in care elevii s-au odihnit si s-au pregatit pentru semestrul al doilea.

Vacanta de Paste 2018 sau vacanta de primavara va incepe la sfarsitul lunii martie, mai exact pe 31 martie, si va tine pana pe 10 aprilie. Apoi elevii nu vor mai avea vacanta pana la cea de vara, care va fi intre 16 iunie – 9 septembrie.

Pentru elevii clasei a XII-a, anul scolar se incheie la data de 25 mai 2018.

De asemenea, si in acest an scolar programul national „Scoala altfel" va avea o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar.

El va are loc in intervalul 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, perioada fiind aleasa de fiecare unitate scolara. Cu toate acestea, desfasurarea programului nu trebuie sa coincida cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor.

Zilele libere de sărbători acordate prin lege vor fi suportate financiar de la bugetul de stat

Costurile salariale aferente zilelor libere de sărbători legale ar trebui să fie suportate de la bugetul de stat, consideră patru deputaţi ai Partidului Naţional Liberal, iniţiatori ai unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus în Parlament. Impactul măsurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an, estimează ei.

"Valoarea cheltuielilor salariale prilejuite de zilele libere stabilite prin lege ca zile de sărbătoare legală să fie deduse din contribuţiile şi impozitele reţinute şi plătite de angajatori, astfel încât nici plătitorul de salarii şi nici salariatul să nu fie afectaţi de o decizie etatică subiectivă privind instituirea de noi zile libere, de sărbătoare legală, în cursul anului", se arată în expunerea de motive a proiectului de modificare a Codului Fiscal depus recent la Parlament.

"Aceste sume vor fi evidenţiate direct în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, iar valoarea sumelor deduse nu poate depăşi nivelul cheltuielilor medii luare, pentru fiecare salariat, pentru luna în care se face deducerea sumelor", se mai arată în document.

Impactul bugetar al măsurii ar fi de 1,5 miliarde de lei brut pe an, iar iniţiatorii proiectului propun susţinerea efortului financiar "prin diminuarea arieratelor financiare ale unor companii cu capital majoritar sau integral de stat".

În prezent, în România sunt 14 zile de sărbătoare legală şi nelucrătoare:





- 1 şi 2 ianuarie - Anul Nou;

- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

- prima şi a doua zi de Paşti (8, 9 aprilie 2018);

- 1 mai - Ziua Muncii;

- prima şi a doua zi de Rusalii (27, 28 mai 2018);

- 1 iunie - Ziua Copilului;

- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;

- 30 noiembrie - Sfântul Andrei;

- 1 Decembrie - Ziua Naţională a României;

- 25, 26 decembrie - Crăciunul.