Ziua Europei, sărbătorită de elevii de la Colegiul "Gheorghe Lazăr" din Capitală printr-un spectacol inedit

Anual, elevii Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr" din Bucureşti organizează, cu ocazia Zilei Europei, un spectacol pregătit minuţios cu două-trei luni înainte.

Fiecare clasă, după o tragere la sorţi, reprezintă printr-un mod cât mai inedit o ţară din Europa, arătând tradiţiile şi cultura acesteia în câteva minute. Pe lângă scopul informativ, evenimentul mai oferă tinerilor şi şansa de a petrece timpul util şi distractiv.

„Acest spectacol se numără printre proiectele noastre de suflet. Suntem la cea de-a 11 ediţie şi ne bucurăm că elevii sunt tot mai interesaţi. (...) A apărut dintr-o joacă, discutam cu elevii şi la un moment dat şi am zis ce ar fi dacă am reprezenta şi totodată am învăţa despre ţările din Uniunea Europeană într-un mod atractiv", a declarat, directorul adjunct al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr", Ionela Neagoe, potrivit Mediafax.

Aceasta a explicat că elevii sunt cei care se implică în organizarea acestui spectacol şi în fiecare an vin cu idei originale.

„Copii aşteaptă cu nerăbdare această zi şi chiar se pregătesc cu mult timp înainte. Concursul este organizat de elevi împreună cu dirigintele clasei şi este jurizat de profesori. (...) Este o competiţie strânsă, iar la final se va desemna o clasă câştigătoare, care va organiza proiectul anul viitor", a precizat Ionela Neagoe.

Teodora Chelcea este elevă în clasa a XI-a şi spune că acesta este al treilea an când participă la evenimentul dedicat Zilei Europei. Tânăra susţine că a încercat, împreună cu colegii, să descopere punctele de interes din Norvegia, iar apoi într-un mod non-formal să le prezinte colegilor din liceu.

„Am fost foarte entuziasmaţi la început când am aflat că vom reprezenta Norvegia. Am căutat care sunt cele mai importante aspecte din ţară, apoi am început să facem programul pe care îl vom prezenta. Ne-am implicat toţi şi fiecare a avut partea sa de muncă. Vom reprezenta prin mai multe dansuri şi momente artistice diversitatea Norvegiei din punct de vedere mitologic, pentru că în cultura lor au zâne şi vrăjitoare, dar şi alte personalităţi. (...) Mi-aş fi dorit să reprezint Grecia, pentru că sunt atrasă de tradiţia acestei ţări", a spus Teodora Chelcea, elevă la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr".

Tinerii spun că au apelat la numeroase resurse informaţionale, pentru a afla cât mai multe detalii despre ţara pe care o reprezintă.

„Când am auzit că vom reprezenta ţara Cipru nu-mi venea nimic în cap, nu ştiam mai nimic despre cultura acestei ţări, dar ne-am informat foarte mult şi chiar ne-am chinuit să descoperit cât mai multe detalii. (...) Cipru este insula în care s-a născut Afrodita şi vom avea un moment despre zeiţă în timp ce este înconjurată de nimfele ei, iar după vom reprezenta un dans tradiţional. (...) Am adus şi din bucatele tradiţionale care există acolo, însă la acest capitol ne-au ajutat mamele şi am reuşit să pregătim prăjiturile specifice din Cipru", a spus Andra, elevă la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr".

Elevii din clasa a XI-a B susţin că lor le-a fost cel mai greu pentru că au avut de reprezentat Regatul Unit. Aceştia spun că a fost o provocare pentru ei să prezinte în doar cinci minute cultura şi istoria ţării.

„A fost o pregătire destul de grea, însă chiar dacă am mers la repetiţii din timpul liber nu regret, pentru că a fost şi interesant. Am făcut o scenetă, care sper că a impresionat şi ne va face câştigători. Am îmbinat mai multe elemente ale culturii britanice. De exemplu, eu sunt James Bond, avem şi un grup de dansatori tradiţionali scoţieni, avem nişte gărzi care reprezintă gărzile de la Palatul Buckingham şi diverse alte chestii. (...) Este o ţară cu foarte multe tradiţii şi dacă în anii trecuţi aveam probleme că nu ştiam ce tradiţii sunt în ţara pe care o reprezentam, anul acesta nu ştiam pe care să le includem, pentru că sunt foarte multe", a spus Luca Stanciu, elev la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr".