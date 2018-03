ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII. Cele mai frumoase MESAJE DE 8 MARTIE 2018

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII. MESAJE 8 MARTIE – Urări pentru mame



„O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!”



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII ” Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!”



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII „Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat naştere, m-a crescut şi m-a învăţat să iubesc. Nu exista cuvinte care să o descrie! Te iubesc, mama! La mulţi ani”



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII „Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ţi spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ţi mulţumesc pentru tot ceea ce am învăţat de la tine: cum să dăruiesc necondiţionat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fără a cere nimic în schimb, tu eşti cea care mi-a oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viaţa părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…”



„Un gând mărunt pentru iubirea imensă pe care ţi-o port. La mulţi ani, mama!”



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII „Singura persoană care va avea întotdeauna încredere în mine, care va fi întotdeauna lângă mine, care mă va iubi întotdeauna … întotdeauna mama mea! La mulţi ani!



„Prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine MAMĂ. Acum, că m-ai crescut sunt fericită că mi-ai dat viaţă şi vreau să îţi multumesc! Te iubesc şi iti urez un sincer La mulţi ani, MAMA!!!”



„Poate că pentru lume tu eşti numai o persoană, dar pentru anumite persoane tu eşti întreaga lume! La mulţi ani!”



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII "De ziua scumpa care vine eu iti urez noroc si bine, margaritare-n calea vietii, succes in anii tineretii si pe aripa primaverii primeste dragostea si dorul".



"Suntem veriga firului de aţă

A fiecărui lanţ făcut din doi,

E greu cu noi, femeile, în viaţă,

Dar e şi imposibil fără noi"



"E putin sa fii o floare,

E naiv sa fii o stea,

E absurd sa fii craiasa,

Dar FEMEIE e ceva!!!

FELICITARI cu 8 martie "FEMEIE"



"Acum 8 martie a venit

Si-n dar de ziua ta

Iti ofer toata dragostea

Din inima mea!!!

LA MULTI ANI, maicuta mea!"



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 2018



"Un zâmbet ,o floare, o raza de soare ,

O casa , o masa , o viata frumoasa .

De-o mare iubire mereu sa ai parte

Si-o viata intrega sa-ti para

La mulţi ani de opt martie!"



"Ca un bobocel de floare

Sa traiesti in sarbatoare

Ca o floare inflorita

Sa te simti mereu iubita

Ca un fir de iarba fina

Sa fii scalda a in lumina

Ca o gingasa orhidee

Sa ramii mereu femeiei.

Felicitari cu 8 Martie!"



"Mama..

Esti speranta si viata

Raza de soare ce surâde dimineata,

Tu esti iubita ce fiecare si-o doreste,

Femeia ce viata insasi o implineste,

Esti zâna din povesti pe care intotdeauna o iubesti

Tu esti mamica mea..."



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII "Azi uita cine esti și trezeste-te la viață o dată cu natura. Fii un fluture zglobiu și așeaza-te pe prima floare a purității. Ziua să-ți fie mai senină ca infinitul. La mulți ani, floare a primăverii!"



"Sunt cel mai fericit bărbat, am trecut împreună prin bune şi rele, nu trebuie să-ţi dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru că toată lumea ştie că tu eşti minunea vieţii mele. La mulţi ani, scumpa mea soţie!"



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII: "Este Ziua Femeii, o perioadă grea pentru orice bărbat de meserie, trebuie să abordăm acest eveniment cu calm, raţiune şi cu multă diplomaţie"



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII "Sunt veteran în Legiunea Străină şi am luptat 4 ani ca mercenar în Afganistan, cea mai grea bătălie pentru mine rămâne săptămâna dintre 1 şi 8 Martie... asta se întâmplă în fiecare an"