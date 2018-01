Zodiac chinezesc 2018: Cum sunt copiii născuţi în Anul Câinelui

Copilul nascut in Anul Cainelui este vesel, echilibrat, sportive, agreabil. Este un copil loial, onest, inteligent care iubeste dreptatea. Copilul nascut in Anul Cainelui este destul de serios si are tedinta de a-si face griji inutil. Ii place sa-si multumesca parintii si va fi un copil obedient.

Copilul nascut in Anul Cainelui isi dezvolta personalitatea destul de repede si iubeste fair-play-ul. Isi sustine convingerile cu diplomatie, ii trateaza pe toti in mod egal si iubeste linistea si pacea.

Zodiac chinezesc 2018: Copilul nascut in Anul Cainelui actioneaza ca un adult in miniatura. Este prietenos, cald, are simtul umorului.

Caracteristici personale

Copilul nascut in Anul Cainelui este cinstit, loial, cu un puternic simt al dreptatii, nepretentios, deschis la minte, idealist, tolerant, neinfricat, spune ce are de spus, este introvertit, cooperant, are limba ascutita si un puternic simt al datoriei.

Talente naturale

Copilul din zodia Cainelui este de o nobilitate native, usor introvertit, dar care nu face compromisuri. Copilul din zodiac Cainelui are o minte stabila si este dotat cu o intenteligenta emotionala care-l face liderul oricarui grup din care ar face parte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO